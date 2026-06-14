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MLB／白襪球迷昨贏到喊「想看翔平」 大谷1轟、3BB讓他們看到飽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

白襪隊昨天以8：2大勝大谷翔平缺陣的道奇隊，球迷高喊「"We want Shohei! We want Shohei!"」呼喚大谷翔平，今天回歸打線的他，首局首打席就以全壘打「款待」白襪球迷。

兩軍在昨天展開3連戰，大谷翔平因膝蓋發炎缺陣，白襪帶著大幅領先進入第8局，主場球迷開始高喊「我們想看翔平！我們想看翔平！」一句話各自解讀，或許是真的想看大谷，也或許是語帶嘲諷。

大谷今天回到先發打線，3打數敲出1安打，首打席開轟後，接下來3打席都被保送請上壘包，第7局擊出中外野飛球出局，第9局則是雙殺打。大聯盟官網也報導此事，標題寫著：「想看，這不就來了嘛！大谷在白襪球迷高喊『想看大谷』後開轟回應。」

談到膝蓋狀況，大谷表示，今天早上起床後，就感覺狀況好了許多，「我有信心可以保持健康，明天出賽應該也沒有問題。」

2026世足賽

道奇 大谷翔平 白襪

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