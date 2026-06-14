MLB／山本由伸無安打比賽又在第9局破功 「棒球真的好難」

道奇隊日籍強投山本由伸又一次與偉大紀錄擦身而過，今天面對白襪隊演出23上23下後，先因游擊手貝茲（Mookie Betts）接球失誤，挑戰完全比賽在7.2局夢碎，第9局被敲此役第1支安打，為首位打者彼得斯（Tristan Peters）的陽春砲，無安打比賽的挑戰也畫下句點。

道奇此役以7：1擊敗白襪，山本最終繳出8.1局僅被敲1安打、失1分好投，送出7次三振，取得本季第7勝。打線3轟相挺，包括大谷翔平首局首打席開砲，本季第14轟出爐，孟西（Max Muncy）炸裂雙響砲，分別是第一局、第八局各一發兩分砲。

山本以碾壓之姿主宰賽場，前7局讓白襪打者完全摸不到一壘壘包，第八局兩出局後面對麥德羅斯（Chase Meidroth），打向游擊方向的滾地球，貝茲已掌握方向，卻讓這球打在手上後彈飛，球迷錯愕，不少人雙手抱頭，難以相信這一幕。

山本隨後讓岡薩雷茲（Jacob Gonzalez）擊出二壘方向滾地球出局，攻守交換時，喝著水、嘴巴鼓鼓的他，朝貝茲的屁股拍了一下，示意隊友不要在意，而山本也笑得輕鬆繼續翻看自己的筆記本，並未顯現心情受到動搖。

完全比賽破功，山本仍要挑戰無安打比賽，而這個夢也在第九局一開始就因一發陽春砲夢碎。

山本去年也曾在挑戰無安打比賽時止步8.2局，今年又一次在第九局破功，讓他也忍不住說：「棒球真的是很難呢！我會繼續努力訓練，希望自己能夠撐到最後。」

此外，山本上一場面對天使隊繳出8局失1分好投，連續解決22人次收尾，加上今天的前23人次，跨場連續解決45打席，並列史上第二，大聯盟紀錄則是2014年巨人隊佩提特（Yusmeiro Petit）保持的46打席。

對於這項紀錄，山本也說：「是啊！感覺自己最近的狀態非常好，帶著自信去投球，積極進攻好球帶，也能夠針對每位打者專注投球。」