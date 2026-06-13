MLB／岡本和真第14號怪力全壘打轟上最高層 小葛雷諾也看傻

多倫多藍鳥日籍內野手岡本和真在主場對紐約洋基之戰展現驚人怪力，首局第1打席就轟出睽違9場的本季第14支全壘打，而且還是一發直上羅傑斯中心最上層看台的特大號兩分砲，連MLB官方都忍不住發文驚呼。

這支震撼全場的全壘打出現在首局藍鳥已先馳得點後，2出局二壘有人時。岡本和真面對洋基左投威瑟斯（Ryan Weathers），在2好2壞後鎖定第6球滑球，完美掌握擊球點，將球轟向左外野。

這球擊球初速高達111.4英里，約179.3公里，飛行距離423英尺，約128.9公尺，仰角36度，最後直接落在左外野3樓看台，也就是羅傑斯中心被稱為「500 Level」的最上層座位區。

岡本和真這一棒讓藍鳥主場瞬間沸騰，也讓MLB官方社群帳號立刻轉發稱讚：「這種特大號全壘打可不是常常看得到！岡本和真竟然把球轟進3樓看台，這是一發令人震撼的全壘打！」

MLB官方還特別捕捉到藍鳥休息區內小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）雙手抱頭、難以置信的表情，並寫道：「連小葛雷諾都露出不敢相信的表情。」

根據紀錄，上一次有藍鳥球員把球轟上羅傑斯中心「500 Level」最上層看台，已經是2017年5月30日的唐納森（Josh Donaldson）。岡本和真也成為藍鳥隊史少數能完成這項壯舉的球員之一，據統計僅有10人曾做到。

藍鳥地方轉播單位「Sportsnet」也在比賽中對這發全壘打相當激動。主播舒曼（Dan Shulman）在轉播時高喊：「高高飛起的深遠飛球，往左外野線方向，進去了！連他的隊友都幾乎不敢相信自己剛剛看到了什麼！」轉播鏡頭也帶到藍鳥隊友們在板凳區抱頭驚訝的畫面，現場球評則感嘆：「這球真的飛到離本壘板非常遠的地方。」

不過，舒曼在稱讚岡本和真的同時，也冷靜點出他旅美第1年的現況。他表示，岡本和真的確還有需要修正之處，包括打擊率與三振問題，但藍鳥需要的正是他能一棒改變比賽的力量。

舒曼說：「再看一次這個揮棒，唯一的問題只是這球會不會留在界內而已。他賽前打擊率是2成30，也會吞下不少三振，但他能製造出的長打火力，以及創造分數的能力，是本季藍鳥真正非常需要的東西。」

這番話也點出岡本和真目前在藍鳥陣中的角色。雖然他的打擊確實性仍有起伏，三振率也讓外界關注，但他的長打破壞力足以彌補部分缺陷。對一支需要火力支援的球隊來說，岡本和真能在得點圈機會中用一棒拉開比分，正是藍鳥打線最期待他帶來的價值。