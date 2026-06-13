MLB／「首局雙響砲」狂灌6分打點！艾瓦瑞茲改寫聯盟百年紀錄

太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）本季正朝美聯MVP大步邁進，而他今天又交出一場足以載入隊史的代表作。面對皇家之戰，艾瓦瑞茲首局上演雙響砲、包辦6分打點，最終率領太空人最終以10：8擊敗皇家。

艾瓦瑞茲首局第一次站上打擊區，就將皇家先發艾維拉（Luinder Avila）的曲球轟向反方向左外野，擊出兩分全壘打，替太空人率先取得領先。

隨後太空人打線持續猛攻，當艾瓦瑞茲第二次上場打擊時，場上已形成滿壘局面。面對後援投手布萊克（Mason Black），他再度展現驚人破壞力，一棒將球轟向中外野看台，擊出滿貫全壘打，幫助太空人首局狂灌9分。

值得一提的是，在布萊克登板熱身時，艾瓦瑞茲還特地走到休息區拿起平板電腦，研究對方在得點圈有人時的配球模式。

「我只是想多蒐集一些資訊，了解他在那些情況下會怎麼投球。」艾瓦瑞茲賽後表示。

根據《Houston Chronicle》記者卡瓦哈拉（Matt Kawahara）報導，艾瓦瑞茲成為太空人隊史首位在單局灌進6分打點的球員，同時也是隊史第3位完成單局雙響砲的球員，前兩位分別是1974年的梅伊（Lee May）與1994年的名人堂傳奇巴格威爾（Jeff Bagwell）。

此外，艾瓦瑞茲也是大聯盟史上第8位在單局完成滿貫砲與另一支全壘打的球員，前一次達成此壯舉的是2012年天使重砲莫拉萊斯（Kendrys Morales）對遊騎兵之戰。

不僅如此，根據《ESPN》統計，自1920年打點正式列入官方紀錄以來，艾瓦瑞茲成為史上第2位在首局就完成單局雙響砲且包辦6分打點的球員。上一位完成此壯舉的球員，是2008年的名人堂重砲「老爹」歐提茲（David Ortiz）。

更驚人的是，根據《Sportradar》統計，艾瓦瑞茲還成為大聯盟史上首位在同一局同時擊出兩分砲與滿貫全壘打的球員，再度寫下歷史新頁。

艾瓦瑞茲全場5打數3安打、2轟、6分打點。本季全壘打數來到24支，追平費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打王，打點數來到54分，則獨居美聯第一。

這發滿貫砲也是艾瓦瑞茲生涯第6支滿貫全壘打，距離隊史紀錄僅差1支；而單場雙響砲則是他生涯第25次完成，追平柏克曼（Lance Berkman），並列太空人隊史第2多，僅次於巴格威爾的31次。

更驚人的是，若維持目前開轟速度，艾瓦瑞茲本季有望轟出54支全壘打，打破巴格威爾於2000年創下的隊史47轟紀錄。

賽後，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也盛讚艾瓦瑞茲表現。

「真的不可思議。他只要一次揮棒，就能改變整場比賽的走向，而今晚他就是這麼做的。」

艾斯帕達表示，「這就是為什麼大家一直在討論MVP。他總是在最關鍵的時刻送出最重要的一擊。他很冷靜、很有自信，而且完全知道自己屬於那種大場面。」

「他就是一名令人驚嘆的球員。」艾斯帕達說道。

艾瓦瑞茲自2019年奪下美聯新人王後，便成為太空人打線最具威脅性的核心球員。他曾在2021年獲選美聯冠軍賽MVP，並在2022年世界大賽冠軍球季繳出全隊最多的6分打點，幫助太空人捧起冠軍金盃。

截至目前為止，現年28歲的艾瓦瑞茲已繳出3成16打擊率、78支安打、24支全壘打與54分打點的亮眼成績。