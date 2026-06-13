MLB／釀酒人火球男鬼神戰役卻說「狀態沒有很好」 捕手：不是正常投手

釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天以95球完成9局完封勝，只面對27人次，送出15次三振，締造大聯盟史上「瘋狗級完封」最多三振紀錄，104.5哩（約168公里）打破先發投手最快球速，蹲捕完這場一籮筐紀錄的鬼神戰役，捕手康崔拉斯（William Contreras）也忍不住讚嘆：「這不正常。」

釀酒人此役以6：0擊敗費城人隊，米蕭洛斯基的瘋狂戰役從第一局3連K揭開序幕，K掉史瓦柏（Kyle Schwarber）的那顆球104.5哩排名史上第4快，而前3的喬伊斯（Ben Joyce）105.5哩、104.7哩及查普曼（Aroldis Chapman）104.7哩，都是後援飆出，米蕭洛斯基締造先發投手最快球速。

米蕭洛斯基前3局正好面對打線一輪、9上9下，賞出8K，直到第四局面對首位打者史瓦柏被敲出安打，三振透納後，哈波打向二壘方向的滾地球形成雙殺，費城人此後未再有上壘者。

他前8局投完共用86球，續投第9局挑戰完封，藍康尼斯（Gabriel Rincones Jr.）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）都擊出滾地球出局，面對克勞佛（Justin Crawford）再飆再見三振，只面對27人次結束比賽，全場95球有74球是好球。

康崔拉斯說：「這不是一個正常的投手，我甚至覺得他能上場丟100顆直球就搞定比賽。」他試著設身處地體會對手的處境，「有一個投手身高近7尺（實際為6尺7寸，約201公分），有8尺的延伸距離，能投出105哩的球速，我真的很開心他是我們這隊的。」

更神奇的是，米蕭洛斯基賽後說出口的竟是，「老實說，第一局、前幾局，我覺得自己狀況並不是那麼好，只希望著對手會揮棒。」為了彌補不在最佳的狀態，他說自己的辦法是把球丟得更用力。

釀酒人老闆阿坦納西奧（Mark Attanasio）此役也到場觀戰，除了比賽本身，還注意到一件罕見的事，「2小時4分鐘的比賽打完後之後，沒有任何人離場，Miz正在接受他的場邊訪問，而全場都沒離開、就站在那兒，在我22季以來從不記得有這樣的事。」