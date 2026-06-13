MLB／查普曼喊話凱許曼先道歉！洋基教頭正面回擊：不要阿

38歲古巴火球終結者查普曼（Aroldis Chapman）近日公開表示，若未來有機會重返紐約洋基，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）必須先向他道歉。對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也首度回應，認為自己與球團並不欠查普曼任何道歉。

查普曼日前接受《ESPN Deportes》訪問時表示，若洋基真的有意透過交易將他帶回布朗克斯，他希望凱許曼能先為2022年的事件道歉。

雙方心結源自2022年球季，當時查普曼受到阿基里斯腱炎與刺青感染左腿等問題影響，整季狀況大幅下滑，不僅失去終結者位置，將大位讓給霍梅斯（Clay Holmes），防禦率更來到生涯最差的4.46。

季後賽前夕，查普曼因缺席洋基安排的強制訓練課程，被排除在美聯分區系列賽名單之外。查普曼始終認為自己當時已獲准前往邁阿密，但凱許曼則公開指責他違反球隊規定，雙方關係自此決裂。

面對查普曼的發言，布恩今天在洋基與藍鳥系列賽開打前受訪時直言，認為自己與球團並不欠查普曼任何道歉。

「說到底，他當時就是沒有出現在訓練課程上。」布恩表示。

布恩進一步說道，「我是在經過許多考量之後做出決定，認為把他排除在名單之外，對當時的球隊來說才是最正確的選擇。」

此外，布恩也提到雖然查普曼當年認為自己仍有能力在季後賽期間回歸並提供幫助，但最終決定權仍掌握在教練團手中。

「他一直認為自己有持續訓練，而且隨時可以投入季後賽，但最後是我做出了那個決定。」

「對我來說，這件事早就過去了。我很喜歡Chappy（查普曼），直到現在我們仍然保持很好的關係。但2022年球季結束時發生的事情就是如此。」

值得一提的是，當被媒體直接問到「查普曼是否值得獲得一句道歉」時，布恩更是毫不猶豫給出「不」的答案。

儘管如此，布恩強調自己並不記恨查普曼，「查普曼後來已經向球隊道歉了，所以對我來說，這件事情早就是過去式。」

布恩同時表示，即使時隔多年，他依然不後悔當年的決定。

「我是在考量很多因素之後做出那個決定，而且我認為那是當時對球隊最正確的選擇。」

雖然已高齡38歲，但查普曼本季仍展現驚人壓制力。截至目前為止，他出賽19.2局僅失1分，送出26次三振，13次救援機會全部成功，防禦率僅0.46。

若將時間拉長至加盟紅襪後的87場出賽，查普曼累計繳出1.00防禦率、45次救援成功與111次三振，依舊是大聯盟最具威脅性的後援投手之一。