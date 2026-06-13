MLB／佐佐木朗希先發4.1局爆7分生涯最慘 飆速162公里

道奇隊日籍投手佐佐木朗希前役繳出7局無失分的旅美代表作，休一周後今天客場登板，但對上白襪隊僅投4.1局失7分，寫下生涯單場最多失分，最終道奇以2：8落敗，佐佐木朗希吞下第4敗。

佐佐木朗希今天登板後解決兩名打者，接著面對班奈坦迪（Andrew Benintendi），99英里（約159公里）的直球遭狙擊，被轟出右外野方向的陽春全壘打，首局先陷入0：1落後。

道奇打線則是在2局上有所回應，靠著保送、安打和觸身球攻占滿壘，艾斯皮納（Santiago Espinal）揮出左外野安打送回2分，道奇2：1超前比數。

佐佐木朗希接著在2至4局各被擊出1支安打，都沒有失分，但投到5局狀況卻大崩盤，對首名打者投出保送後，被連敲2支安打，白襪先將比數扳平，接著被瓦加斯（Miguel Vargas）揮出二壘打送回白襪的超前分，雖用三振抓下該局第1個出局數，隨後卻又連投2次保送再送分，被換下場休息。

佐佐木朗希在5局下面對7名打者只抓下1個出局數，出現3次保送、被敲3支安打，留下滿壘的危機退場，牛棚投手崔能（Blake Treinen）又被麥德羅斯（Chase Meidroth）揮出2分打點安打，接著又被敲二壘打再失2分，白襪單局灌進7分，其中有6分為佐佐木朗希的失分。

此戰佐佐木朗希主投4.1局就用了91球，被揮出7支安打（1轟），投出3次保送，送出4次三振，失7分都是自責分，寫下他旅美以來的單場最多失分，防禦率4.76，最快球速達100.7英里（162.1公里），但最終道奇也沒能追回失分，佐佐木朗希承擔敗投。

至於大谷翔平前一晚對海盜隊之戰因左膝發炎提前退場，檢查結果顯示沒有任何結構性損傷，但道奇今天採保護措施，沒讓他出賽。