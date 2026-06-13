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MLB／又爆了…今井達也9分領先仍0.2局遭KO 美媒已經無言以對

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今井達也再次上演1局投不完遭到KO窘狀。 路透社
今井達也再次上演1局投不完遭到KO窘狀。 路透社

太空人隊日籍投手今井達也又留下一場慘烈戰役，今天面對皇家隊撐不滿1局，0.2局狂失5分退場，繼美國時間4月10日0.1局後，再次上演1局投不完遭到KO窘狀。

太空人打線一局上超捧場，進攻12人次、灌進9分，敲出3轟，包括艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）兩分砲、滿貫砲及沃克（Christian Walker）陽春砲。

今井還沒登板已經握有9：0領先，未料他自己也被打得慘烈，以安打、保送開局，面臨無人出局已被攻占得點圈，帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）安打先攻下分數，賈西亞（Maikel Garcia）滾地球送回第2分，今井雖靠三振拿下第二個出局數，但後續馬塞（Michael Massey）再敲二壘打，太空人在此時換上歐克（Steven Okert）接手。

今井留在二、三壘的跑者，都被米斯納（Kameron Misner）的安打送回，最終留下0.2局被敲4安打、失5分，有1次三振、1次保送，防禦率短暫下修到「5字頭」又爆炸到6.43。

太空人隨隊記者岡薩雷茲（Javier Gonzalez）直言：「已經沒有任何言語可以形容今井達也今天的表現，他在投出第1球前已經有9分領先，花掉了5分，卻只能拿到2個出局數。」球迷炮火也很猛烈，紛紛留言：「可以把他送回日本嗎？」

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沃克 艾瓦瑞茲

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