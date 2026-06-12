MLB／看完尼克總冠軍賽被激勵！索托致勝轟救大都會：想成為最頂尖

大都會隊強打索托（Juan Soto）日前特地前往麥迪遜廣場花園觀看尼克與馬刺的NBA總冠軍賽第3戰。雖然尼克最終吞敗，但現場球迷對球星布朗森（Jalen Brunson）的一舉一動瘋狂吶喊，讓索托印象深刻。今日，索托就在關鍵時刻挺身而出，成功擊出超前陽春砲，幫助大都會最終以5：4擊敗紅雀。

「看到球迷如此瘋狂支持球員，真的會激勵你想成為最頂尖的人。那種氛圍非常震撼，也非常有動力。我希望所有隊友都有機會去看看總冠軍賽期間的麥迪遜廣場花園，那真的很特別。」

索托進一步分享，讓他印象最深刻的不只是尼克贏球，而是球迷對球隊毫無保留的支持。

「真的很酷，可以看到球迷是如何投入其中，以及他們的反應。即使球隊輸球，他們依然玩得很開心，持續帶來能量、持續為球隊加油，那種氛圍真的很特別。」

有趣的是，今天面對紅雀系列賽最終戰，索托就在關鍵時刻挺身而出。

雙方前段比賽上演打擊大戰，前兩局就合計轟出5發全壘打。5局下，索托先敲出二壘安打並靠著楊恩（Jared Young）適時安打跑回追平分。

7局下，索托再度站上舞台，面對紅雀後援左投羅梅洛（JoJo Romero），索托逮中一顆失投滑球，一棒轟進牛棚，擊出超前陽春砲，幫助大都會最終以5：4擊敗紅雀，避免遭到系列賽橫掃。

「這就是我們每天努力訓練的原因。」索托賽後表示。

「我們就是為了這些艱難時刻而準備，希望能在關鍵時刻做出貢獻。有時候事情會變得比較困難，但我們的目標就是每一次上場都盡可能造成傷害。」

這發全壘打是索托本季第14轟。儘管4月曾因小腿拉傷缺席約兩個半星期，但他的長打火力依舊相當驚人。

事實上，索托本季狀態其實起伏不小，傷癒復出後前19場比賽，他僅敲出3發全壘打，OPS只有0.745；但接下來15場比賽徹底爆發，轟出9發全壘打，OPS高達1.342。

然而進入6月後又陷入低潮，在今天第5局安打出現前，索托一度32打數僅3安，沒有任何長打演出。賽後被問到「如果沒有索托，大都會會變成什麼樣子」時，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也給出答案：「這是一個很好的問題。他是一名非常特別的球員，這點大家都知道。但同時，我們也需要其他球員一起站出來。」

門多薩坦言，當索托陷入低潮時，整支球隊都能感受到影響，「大家確實感受到了。當他打不好時，我們的進攻會變得困難許多。很高興看到他今天有這樣的表現。前一陣子大概一個星期左右，他確實打得有些掙扎。」

門多薩進一步表示，「有些隊友在那段時間幫忙頂了上來，特別是在聖地牙哥系列賽期間。不過看到他今天重新打出代表作真的很棒。」

「羅梅洛對左打者來說並不好對付，這是一個相當困難的左投對左打對決，但索托仍然能把球轟出去。這就是為什麼我一直說他是一名特別的球員。」門多薩特別稱讚索托面對左投仍能展現巨星價值。

門多薩也認為，索托最大的特質就是永遠渴望站上最關鍵的舞台，「他一直都有很強烈的求勝慾望。他想贏球，也非常在乎球隊表現。他永遠希望自己是最重要的那個打席、最關鍵的那個人。但我不認為那是壓力。他只是做好準備，然後上場打自己的比賽。」

截至目前為止，索托本季已累積14支全壘打、32分打點，打擊率2成77，依舊是大都會打線最具威脅性的打者。

雖然大都會今日成功擊敗紅雀，但仍以1勝2敗輸掉系列賽。目前球隊戰績30勝38敗，暫居國聯東區最後一名，接下來大都會也將迎戰分區勁敵勇士，預計由麥克連恩（Nolan McLean）擔任先發投手，而勇士方面尚未公布先發人選。