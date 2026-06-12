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MLB／「聖鬥士星矢」炸裂滿貫砲！鈴木誠也坦言壓力終於釋放

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊今天靠著鈴木誠也滿貫全壘打，加上布萊格曼與凱利接連開轟，終場以9：3擊敗洛磯。 美聯社。
小熊今天靠著鈴木誠也滿貫全壘打，加上布萊格曼與凱利接連開轟，終場以9：3擊敗洛磯。 美聯社。

陷入低潮許久的小熊打線終於在今天全面甦醒，靠著「聖鬥士星矢」鈴木誠也4局上關鍵滿貫全壘打，加上布萊格曼（Alex Bregman）與凱利（Carson Kelly）接連開轟，全場敲出10支安打、攻下9分，終場以9：3擊敗洛磯，成功避免遭到系列賽橫掃。

比賽前3局，小熊打線完全遭洛磯先發投手費爾特納（Ryan Feltner）封鎖，前9名打者全部出局。

不過4局上風雲變色，外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與一壘手布許（Michael Busch）接連敲安，加上哈普（Ian Happ）選到保送形成滿壘。輪到鈴木誠也打擊時，他逮中費爾特納1好0壞的滑球，一棒掃向左外野看台，轟出本季第10發全壘打，也是生涯第3支滿貫砲，幫助小熊一舉取得4：1領先，也在繞壘時激動揮拳並大聲怒吼。

這發滿貫砲不僅是鈴木誠也6月的第3支全壘打，也是小熊本季第2支滿貫砲。根據統計，這是小熊隊史第363支滿貫全壘打，其中154支出現在客場，而庫爾斯球場上一次有小熊球員擊出滿貫砲，已是2002年索沙（Sammy Sosa）所締造。

鈴木誠他賽後坦言，這一轟不只是興奮，更是一種壓力釋放：「那支全壘打真的很重要。更多的是對自己先前關鍵時刻無法適時擊出安打感到懊惱，終於能在那個情況下幫助球隊，也幫助投手群，所以情緒自然就爆發出來了。」

事實上，小熊近期進攻火力明顯下滑，在此戰之前的4場比賽合計僅攻下9分，而今天單場得分就追平過去4戰總和，本場比賽得點圈打擊7支4，整體攻勢也終於找回開季時的模樣。

值得一提的是，小熊此役共敲出3發全壘打，終結連續41場比賽單場不超過2轟的紀錄。根據統計，這是球隊自4月25日對道奇以來，首度單場至少擊出3支全壘打。

本季至今，小熊共有6場比賽單場至少3轟、16場雙響砲、23場1轟以及19場未開轟。不僅如此，小熊開季前39場打出27勝12敗時，團隊長打率0.429高居大聯盟第5；但接下來29場僅拿下7勝22敗，團隊長打率暴跌至0.332，排名全聯盟墊底，長打火力明顯消失。

對此，小熊總教練康索（Craig Counsell）在賽前就曾點出球隊近期最大的問題不是得點圈打擊，而是缺乏長打火力，「大家一直在討論得點圈打擊，但我們真正缺少的是長打能力。」

除了鈴木誠也的滿貫砲之外，布萊格曼7局上也轟出兩分砲，不僅是他本季第6轟，更是本季首次不是陽春砲的全壘打；捕手凱利則在8局上補上一發陽春彈，敲出自4月18日以來首轟。

康索認為，這些全壘打的意義不只是分數，「我覺得誠也需要這一揮，Alex也需要這一揮，這些都是非常好的訊號。」

布萊格曼賽後也坦言，目前球隊仍有許多人沒有打出應有表現：「我認為我們可能只有3名球員打出自己的水準。我們還有很多工作要做，我們其實是一支比現在表現更好的球隊，大家都必須照照鏡子，想辦法把能力展現在球場上。」

「但今天是一個很好的開始，也是朝正確方向邁進的一步。」布萊格曼補充道。

2026世足賽

布萊格曼 洛磯 小熊

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