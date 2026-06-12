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MLB／曾喊「寧願退休」也不回洋基！查普曼反悔前提：凱許曼先道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼直言若要重返紐約，洋基總管凱許曼必須先向他道歉。 美聯社。
查普曼直言若要重返紐約，洋基總管凱許曼必須先向他道歉。 美聯社。

紅襪本季戰績持續低迷，外界開始預測球隊可能在交易大限前轉為賣家模式，38歲古巴火球終結者查普曼（Aroldis Chapman）也被視為熱門交易籌碼之一。若洋基有意補強牛棚，查普曼無疑會是理想人選，但他本人近日受訪時直言，若真的要重返紐約，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）必須先向他道歉。

事實上，查普曼在去年10月就曾在《Swing Completo》Podcast節目中放話表示，自己「寧願當場退休，也不願再替洋基投球」，當時這番言論便引發不小討論。

「發生過的事情就是發生了。如果真的有這種事情發生，我認為球團裡應該先有人向我道歉。」查普曼接受《ESPN Deportes》訪問時表示。

當記者追問這個人是否就是凱許曼時，查普曼毫不猶豫回答：「是的。」

雙方心結源自2022年球季，當時查普曼受到阿基里斯腱炎與刺青感染左腿等問題影響，整季狀況大幅下滑，不僅失去終結者位置，將大位讓給霍梅斯（Clay Holmes），防禦率更來到生涯最差的4.46。

季後賽前夕，查普曼因缺席洋基安排的強制訓練課程，被排除在美聯分區系列賽名單之外。查普曼始終認為自己當時已獲准前往邁阿密，但凱許曼則公開指責他違反球隊規定，雙方關係自此決裂。

不過對於不斷傳出的交易傳聞，查普曼表示自己無法決定未來，「每天打開社群媒體或新聞，都會看到大家在討論我可能被交易的消息。」

「但說到底，我對這件事沒有控制權。我現在只專注在準備自己，等到上場時完成工作。」

至於是否願意重返洋基，查普曼則保留空間，「我現在有合約在身，沒有交易否決權，也沒有任何特殊條款。」

「但如果真的要去紐約，首先我會先和總教練坐下來談談，看看究竟會發生什麼事。」

查普曼目前與紅襪簽下1年1330萬美元合約，並附帶2027年1300萬美元的球隊選擇權。只要本季投滿40局並通過季後體檢，球團即可啟動該條款。

回顧生涯，查普曼生涯曾兩度效力洋基。2016年季中加盟後，查普曼幫助球隊打進季後賽，隨後被交易至小熊並協助球隊奪下睽違108年的世界大賽冠軍。

同年休賽季，他又以5年8600萬美元合約重返洋基，創下當時後援投手最大合約紀錄。在第二次效力洋基期間，查普曼共出賽284場，繳出133次救援成功與409次三振，並於2018、2019及2021年三度入選明星賽。

離開洋基後，查普曼先後效力皇家、遊騎兵、海盜與紅襪，並於2023年隨遊騎兵拿下生涯第二枚世界大賽冠軍戒。

雖然已高齡38歲，但查普曼本季仍展現驚人壓制力。截至目前為止，他出賽19.2局僅失1分，送出26次三振，13次救援機會全部成功，防禦率僅0.46。

若將時間拉長至加盟紅襪後的87場出賽，查普曼累計繳出1.00防禦率、45次救援成功與111次三振，依舊是大聯盟最具威脅性的後援投手之一。

2026世足賽

洋基 查普曼 古巴 Podcast 紐約

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