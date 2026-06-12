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MLB／道奇教頭更新大谷翔平傷情 明天出賽仍樂觀

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
羅伯茲（Dave Roberts）賽後說明大谷的傷情，明天應該還是能出賽。 路透
羅伯茲（Dave Roberts）賽後說明大谷的傷情，明天應該還是能出賽。 路透

道奇大谷翔平今天對上海盜隊，第2打席敲出一發陽春全壘打，連兩天開轟，但在第7局因左膝發炎被換代打退場，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後說明大谷的傷情，也表示自己沒有太過擔心，明天對白襪隊之戰，大谷仍有機會能出賽。

大谷翔平今天在3局上轟出一發陽春全壘打，前4打席繳出2支2、2保送的表現，然而第7局被換代打退場，道奇第一時間對外公布的消息指出，大谷因左膝發炎退場。

賽後羅伯茲近一步說明，大谷的傷勢可能更接近是後腿肌不適，「我認為我們必須謹慎處理，並與防護員進行討論，他表示膝蓋後方和腿後肌有一些疼痛感。」

至於受傷原因，羅伯茲指出，大谷翔平在一次嘗試盜壘時，因打者擊出界外球，他在回壘的過程中感覺左大腿後側不適，出於「預防性考量」，因此先將他換下場休息。

對於大谷翔平傷勢嚴重的程度，羅伯茲直言自己的擔憂程度「沒有太高」，但也不會操之過急，「我對於他明天能出賽感到樂觀，但今晚球隊要移動，所以會在明天到球場之後再看看他的狀況。」

2026世足賽

道奇 大谷翔平 羅伯茲

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