MiLB／劉致榮傷勢反覆最高僅上2A 續拚旅外暫不考慮選秀

27歲旅美投手劉致榮遭波士頓紅襪隊釋出，他表示，過去3年因為傷勢反覆，經歷了許多不容易的時刻，感謝紅襪栽培，讓他不斷成長。至於未來動向，目前仍以旅外優先暫不考慮回台選秀。

劉致榮從鶯歌工商畢業後先升上文化大學，在文化大學棒球隊期間，就曾飆出158公里火球，2019年10月正式加盟美職波士頓紅襪隊、展開旅美生涯。

劉致榮今天透過個人社群發文表示，「謝謝紅襪隊，讓我圓了小時候來美國打球的夢想。」回顧6年半的旅美生涯，學到很多，也受到很多人的照顧，讓他可以很快適應旅美生活，也在棒球技術上持續進步，成為比當初剛出國時更好的自己。

旅美生涯傷勢影響，劉致榮也提到，「過去3年因為傷勢反覆，經歷了許多不容易的時刻，但球隊始終給予我很大的幫助。一路上有許多人陪伴著我、支持著我，讓我知道自己從來都不是一個人在面對這些挑戰。」

劉致榮感謝曾經幫助過他的教練、隊友、工作人員，以及一路支持他的球迷朋友們。也感謝紅襪隊這些年的栽培與給予舞台，讓他有機會不斷成長，成為更好的自己。

他提到未來的路還很長，會繼續努力，持續挑戰自己，追求更好的自己。抱著「現在沒有任何地方是可以維持現狀的」這份信念，持續努力下去。

劉致榮目前狀況已經進入牛棚練投，準備投入實戰。至於是否返台投入中職選秀，所屬經紀公司悍創表示，目前還沒有相關考量，以旅外優先、持續尋找機會。

劉致榮旅美生涯最高層級為小聯盟2A，去年、今年球季都沒有在小聯盟出賽紀錄；美職小聯盟生涯總計留下72場出賽（63場先發），戰績18勝21敗，防禦率5.25。