MiLB／旅美投手劉致榮遭釋出 感謝紅襪「圓了來美國打球的夢想」

27歲旅美投手劉致榮告別紅襪！他在深夜於個人社群上發出感性長文，感謝紅襪隊「圓了小時候來美國打球的夢想」，而根據小聯盟選手異動，紅襪2A今天公告將劉致榮釋出。

劉致榮過去在大學時期因傷休養2年，在養傷期間也靠著訓練輔助，重返球場後表現大爆發，在2019年亞錦賽飆出158公里的火球驚艷全場，讓他獲得美職球團的青睞，當年10月以75萬美元簽約金加盟紅襪，展開旅美生涯。

劉致榮在2022年在高階1A投滿100局，2023年則在2A投出生涯最佳一季，出賽26場（24場先發），投了114.1局，拿下7勝8敗，送出145次三振，還投出一場7局無安打比賽，並在10月披上中華隊戰袍參與亞運，對戰南韓也有好表現。

劉致榮遭紅襪釋出。圖截自劉致榮IG

然而2024年起劉致榮因傷勢反覆，小聯盟例行賽沒再有出賽紀錄，如今遭到紅襪隊釋出。

劉致榮在社群上感性發文，「這六年半來，我學到了很多，也受到許多人的照顧。」他感謝許多背後的協助，讓他能迅速適應在美國的生活，球技上也更精進，「成為比當初剛出國時更好的自己。」

儘管這三年傷勢反覆，他也坦言歷經很多「不容易的時刻」，但球隊給予很大的協助，身邊也有很多的陪伴和支持，「讓我知道自己從來都不是一個人在面對這些挑戰。」

劉致榮也說：「未來的路還很長，我會繼續努力，持續挑戰自己，追求更好的自己。抱著『現在沒有任何地方是可以維持現狀的』這份信念，持續努力下去。」