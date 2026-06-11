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MLB／大谷翔平單場失4分本季最差 直呼關鍵時刻沒提ABS很可惜

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平今天創下本季失分最多的一次先發。 法新社
大谷翔平今天創下本季失分最多的一次先發。 法新社

道奇日籍球星大谷翔平今天面對海盜以「二刀流」身分出戰，攻擊端揮出1發2分砲，投球端則繳出6.2局3責失優質先發，最終因牛棚放火無緣勝投，大谷翔平賽後指出，自己在7局遭遇危機時應該提出ABS挑戰。

大谷翔平前6局僅因卡利漢（Tyler Callihan）陽春砲失1分，7局下他先保送卡利漢再讓曼根（Jake Mangum）敲安，儘管隨後他連飆2K，卻被洛威（Brandon Lowe）敲2壘打失掉2分，隨後在局中退場休息。

大谷翔平賽後防禦率升至1.06，比賽中可以看到他頻頻檢查手指的情況，不過他賽後否認受水泡影響，他說：「影響不大。」但大谷翔平對第7局失分的狀況感到可惜：「明明順利拿到兩個出局數，最後卻又失掉2分。」

大谷翔平補充道：「當時有幾顆好球帶邊緣的球，當下有想提出ABS挑戰，但除非我非常有把握，不然不會主動提出要求，不過現在回頭來看，或許挑戰一下會比較好。」

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