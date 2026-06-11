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MLB／今永昇太五局好投白搭 小熊牛棚放火讓勝投飛了

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊日籍左投今永昇太因牛棚失守無緣勝投。 美聯社
小熊日籍左投今永昇太因牛棚失守無緣勝投。 美聯社

小熊日籍左投今永昇太今天在客場先發迎戰洛磯，今永昇太投5局飆7K無失分，退場時也保有勝投資格，不過小熊牛棚在8、9兩局接連失守，讓今永昇太勝投飛走，終場更以2：3遭逆轉輸球，近期陷入三連敗低潮。

今永昇太前兩局雖皆有出現保送，但都力保不失，第4局更被首棒打者敲安上壘，但依舊化解危機，第3和第5局則投出三上三下，今天他先發5局被敲2支安打，送出7次三振與2次保送無失分，小熊則在4局上靠阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）3壘打和巴勒斯特羅斯（Moises Ballesteros）滾地球先馳得點，也讓今永昇太成為勝投候選人。

不過8局下小熊第四任投手韋伯（Jacob Webb）被洛磯朗菲爾德（TJ Rumfield）2分砲狙擊，使今永昇太勝投飛掉，小熊也陷入2：1一分落後。儘管外野手哈普（Ian Happ）9局上轟出追平陽春砲，但小熊終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）9局下被湯普森（Sterlin Thompson）擊出再見安打，最終小熊2：3落敗。

今永昇太本季先發14場防禦率為4.44，戰績4勝6敗，最近7場先發僅拿下1勝，防禦率高達6.58，小熊連兩天輸給洛磯後戰績為34勝34敗勝率剛好五成，明天兩隊將進行系列賽最終回，先發投手分別是小熊卡布雷拉（Edward Cabrera）和洛磯費爾特納（Ryan Feltner）。

2026世足賽倒數

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