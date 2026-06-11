快訊

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被拯救過」：他能養活整條供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／被喬里歐全壘打球打中OK啦 攝影師自爆被賽車輾過腳

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
喬里歐本季第6轟飛上中外野看台，小白球剛好打中電視轉播攝影師金恩。 路透通訊社
喬里歐本季第6轟飛上中外野看台，小白球剛好打中電視轉播攝影師金恩。 路透通訊社

運動家、釀酒人隊在「賭城」拉斯維加斯進行3連戰，今天最後一戰又出現5支全壘打，運動家7局下柯特斯（Carlos Cortes）、巴特勒（Lawrence Butler）先後開轟，攻下3分逆轉戰局，終場以4：3獲勝，以2勝1敗贏得系列賽。

這次3連戰在運動家3A球場進行，每場比賽都不到9千人，系列賽合計25377人進場觀戰，每天都形成打擊戰，兩隊一共出現72支安打，包括22支全壘打，攻狂48分。

運動家前兩戰揮出12支全壘打，已經締造隊史3連戰最多全壘打紀錄，今天追加3轟，包括威廉斯（Alika Williams）6局下轟出陽春砲，生涯首轟出爐。

釀酒人首局攻下全場第1分，2局上桑契斯（Gary Sanchez）、3局上喬里歐（Jackson Chourio）都轟出陽春砲， 取得3：0領先，最後不敵威廉斯、柯特斯陽春砲，巴特勒致命兩分砲，終場以1分之差落敗。

喬里歐本季第6轟飛上中外野看台，小白球剛好打中電視轉播攝影師金恩（Nick King），幸好沒有受傷；大聯盟官網指出，金恩是拉斯維加斯人，也是自由攝影師，本周受雇在系列賽掌鏡，負責中外野區拍攝工作。

這支全壘打擊中金恩和攝影機，撞擊力道之大導致攝影機把手斷裂，碎片散落一地，但並未對轉播造成任何影響，金恩也說：「沒什麼大不了，只是讓我措手不及。」

金恩多年來拍攝職棒、NHL、NBA、WNBA比賽，被喬里歐的全壘打擊中，還不是遇過最糟糕的事；他向官網透露，2017還是2018年時，曾在NASCAR賽事被賽車輾過腳。

2026世足賽倒數

柯特斯 巴特勒 威廉斯

延伸閱讀

MLB／兩隊11轟29分超狂煙火秀！釀酒人血戰4小時勝運動家

MLB／全壘打王史瓦柏第24轟出爐 薛則創罕見紀錄卻吞4連敗

MLB／砲轟大谷還單場雙響砲 海盜官網：卡利漢沒被明星光環嚇倒

MLB／道奇遭海盜逆轉 大谷先發勝投被搞砸後敲本季第12轟

相關新聞

MLB／八局前還1：9落後！艾德里奇再見滿貫砲 巨人史詩級大逆轉國民

舊金山巨人今天在落後1：9的情況下，完成驚天大逆轉，以11：10擊敗華盛頓國民。艾德里奇在九局轟出再見滿貫全壘打，帶領球隊逆轉勝，賽後他渴望成為球隊未來的門面。

MLB／被喬里歐全壘打球打中OK啦 攝影師自爆被賽車輾過腳

運動家、釀酒人隊在「賭城」拉斯維加斯進行3連戰，今天最後一戰又出現5支全壘打，運動家7局下柯特斯（Carlos Cortes）、巴特勒（Lawrence Butler）先後開轟，攻下3分逆轉戰局，終場以4：3獲勝，以2勝1敗贏得系列賽。

MLB／砲轟大谷還單場雙響砲 海盜官網：卡利漢沒被明星光環嚇倒

海盜隊25歲菜鳥外野手卡利漢（Tyler Callihan）今天打出生涯代表作，不但面對大谷翔平締造生涯首轟紀錄，而且單場雙響砲、包辦4分打點，成為海盜9：8逆轉勝的最大功臣。

MLB／與新秀捕手首度搭配「狂搖頭」 大谷翔平3責失本季最多：第一次難免

大谷翔平今在對海盜的比賽中投出6.2局3分責失的優質先發，防禦率升至1.06。首度搭配新秀捕手拉辛，期間雖然多次搖頭表示不滿，但表示會進行溝通與討論，期待未來的合作。

MLB／全壘打王史瓦柏第24轟出爐 薛則創罕見紀錄卻吞4連敗

大聯盟全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）今天4局上轟出兩分砲，本季第24支全壘打出爐，終止本季最長連6戰未開轟紀錄，費城人終場以7：4擊敗藍鳥隊，帶著2勝1敗離開多倫多。

MLB／白襪再勝勇士近5年首次分區龍頭 馬丁9勝並列勝投王

白襪隊真的變強了，今天在芝加哥主場對勇士隊之戰，先發投手馬丁（Davis Martin）投6局無失分，再靠3名後援投手守住江山，終場以2：1獲勝，不但搶下3連戰前兩勝，也以36勝31敗躍居美聯中區排名第1。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。