MLB／被喬里歐全壘打球打中OK啦 攝影師自爆被賽車輾過腳

運動家、釀酒人隊在「賭城」拉斯維加斯進行3連戰，今天最後一戰又出現5支全壘打，運動家7局下柯特斯（Carlos Cortes）、巴特勒（Lawrence Butler）先後開轟，攻下3分逆轉戰局，終場以4：3獲勝，以2勝1敗贏得系列賽。

這次3連戰在運動家3A球場進行，每場比賽都不到9千人，系列賽合計25377人進場觀戰，每天都形成打擊戰，兩隊一共出現72支安打，包括22支全壘打，攻狂48分。

運動家前兩戰揮出12支全壘打，已經締造隊史3連戰最多全壘打紀錄，今天追加3轟，包括威廉斯（Alika Williams）6局下轟出陽春砲，生涯首轟出爐。

釀酒人首局攻下全場第1分，2局上桑契斯（Gary Sanchez）、3局上喬里歐（Jackson Chourio）都轟出陽春砲， 取得3：0領先，最後不敵威廉斯、柯特斯陽春砲，巴特勒致命兩分砲，終場以1分之差落敗。

喬里歐本季第6轟飛上中外野看台，小白球剛好打中電視轉播攝影師金恩（Nick King），幸好沒有受傷；大聯盟官網指出，金恩是拉斯維加斯人，也是自由攝影師，本周受雇在系列賽掌鏡，負責中外野區拍攝工作。

這支全壘打擊中金恩和攝影機，撞擊力道之大導致攝影機把手斷裂，碎片散落一地，但並未對轉播造成任何影響，金恩也說：「沒什麼大不了，只是讓我措手不及。」

金恩多年來拍攝職棒、NHL、NBA、WNBA比賽，被喬里歐的全壘打擊中，還不是遇過最糟糕的事；他向官網透露，2017還是2018年時，曾在NASCAR賽事被賽車輾過腳。