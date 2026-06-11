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MLB／砲轟大谷還單場雙響砲 海盜官網：卡利漢沒被明星光環嚇倒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
海盜隊25歲菜鳥外野手卡利漢（Tyler Callihan）今天打出生涯代表作，砲轟大谷還單場雙響！ 美國聯合通訊社
海盜隊25歲菜鳥外野手卡利漢（Tyler Callihan）今天打出生涯代表作，砲轟大谷還單場雙響！ 美國聯合通訊社

海盜隊25歲菜鳥外野手卡利漢（Tyler Callihan）今天打出生涯代表作，不但面對大谷翔平締造生涯首轟紀錄，而且單場雙響砲、包辦4分打點，成為海盜9：8逆轉勝的最大功臣。

卡利漢去年從紅人隊起步，出賽4場就因一次外野接球受傷，提前結束生涯首季，本季被交易到海盜扮演「工具人」角色，今天僅是生涯第11場出賽，4局下逮中大谷的速球轟出陽春砲，8局下又把哈特（Kyle Hurt）的變速球轟成3分砲，攻下勝利打點，幫助海盜終止4連敗，對道奇3連戰前兩戰打平。

卡利漢生涯前兩轟重創道奇，8局下無人出局一、二壘有人時，教練團未下達犧牲觸擊戰術，他面對哈特第1球就出棒，轟出致勝3分砲，「如果你把球投進好球帶，而我覺得自己有足夠時間擊球，就一定會揮棒。」

卡利漢成為隊史第13位同一場比賽擊出生涯前兩支全壘打的球員，也是近21年第1人，生涯首轟飛出球場掉進河裡，但找回第2轟的致勝球。

海盜官網指出，大谷賽前防禦率0.74是大聯盟投手至少投50局最低，他的明星光環並沒有嚇倒海盜，成為本季首支從他手中攻下3分的球隊；當然這也沒有嚇倒卡利漢，他一路走來歷經艱辛，才獲得與這位明星投手對決的機會。

大谷先發6.2局失4分（3分自責），本季第3次挨轟，優質先發無關勝敗，仍保有4連勝紀錄，本季戰績6勝2敗、防禦率1.06。

2026世足賽倒數

海盜 MLB 道奇

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