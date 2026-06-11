MLB／首搭新秀捕手「狂搖頭」 大谷3責失本季最多：第一次難免

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今天（11日）二刀流出擊，對匹茲堡海盜先發登板繳出6.2局3分責失的優質先發，防禦率微幅上升到1.06，不過大谷翔平退場後道奇隊牛棚失火狂丟5分，終場8比9慘遭逆轉，讓他無緣本季第7勝。

大谷翔平本季首度和新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）搭配，他前六局投球表現依舊穩定僅失1分，不過七局下遭遇亂流，先後對卡利漢（Tyler Callihan）投出保送、再被曼根（Jake Mangum）敲安，兩出局後洛威（Brandon Lowe）掃出二壘安打、一棒送回2分，道奇隨後決定換投下投了102球的大谷，而且隨後三壘手孟西（Max Muncy）又發生接球失誤，大谷再失1分，但不計入責失，此時道奇6：4領先，大谷仍是勝投候選人。

大谷翔平主投6.2局，被敲6支安打、投出3次保送，失4分（3分責失），雖然這是他本季第一次單場失分超過2分，寫下賽季失分最多戰役，但依舊是場優質先發，並且距離達標防禦率排行榜資格只差1個出局數。

大谷翔平今天共用了102顆球，當中包含51顆四縫線速球、37顆橫掃球、8顆曲球、4顆指叉球和1顆伸卡球。而上週傳出大谷翔平手指起水泡的消息，對於水泡狀況是否對今天的球種運用造成影響，他賽後否認：「如果能再多投一些快速指叉球會更好，但今天其實橫掃球和速球的狀況都蠻好的，所以會想用這兩種球來壓制對手。」

此外，大谷翔平本季首度和拉辛搭配，但從轉播畫面看出，他多次在捕手配球後搖搖頭。針對這個狀況，大谷解釋：「我覺得這難免，畢竟是我們第一次搭檔，以後應該還會繼續合作，所以我想針對這部分做溝通。雖然不知道下一次會是什麼時候，但我們會好好討論的。」