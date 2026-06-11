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MLB／全壘打王史瓦柏第24轟出爐 薛則創罕見紀錄卻吞4連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人史瓦柏今天開轟 ，終止本季最長連6戰未開轟紀錄。 法新社
費城人史瓦柏今天開轟 ，終止本季最長連6戰未開轟紀錄。 法新社

大聯盟全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）今天4局上轟出兩分砲，本季第24支全壘打出爐，終止本季最長連6戰未開轟紀錄，費城人終場以7：4擊敗藍鳥隊，帶著2勝1敗離開多倫多。

史瓦柏首局首打席被藍鳥41歲老將薛則（Max Scherzer）三振，成為這位3屆塞揚獎得主生涯第3500K的苦主，3局上揮出內野安打，4局上再從藍鳥第2任投手福勒哈蒂（Mason Fluharty）的手中轟出兩分砲，幫助費城人領先6分。

費城人全場10支安打包括3支全壘打，哈波（Bryce Harper）1局上陽春砲、波姆（Alec Bohm）3局上3分砲，分別是本季第15、第8轟，薛則只投3.1局失5分，吞下4連敗掉到1勝4敗、防禦率10.23。

大聯盟目前只有4名球員達到20轟，另3人都是美聯球員，分別是太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）22轟，白襪隊村上宗隆、雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）都是20轟。

2026世足賽倒數

薛則 MLB 哈波

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