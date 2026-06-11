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MLB／白襪真的變強了！再退勇士塞爾近5年首次分區龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
白襪再退勇士，以36勝31敗躍居美聯中區排名第1。 路透通訊社
白襪再退勇士，以36勝31敗躍居美聯中區排名第1。 路透通訊社

白襪隊真的變強了，今天在芝加哥主場對勇士隊之戰，先發投手馬丁（Davis Martin）投6局無失分，再靠3名後援投手守住江山，終場以2：1獲勝，不但搶下3連戰前兩勝，也以36勝31敗躍居美聯中區排名第1。

白襪過去3季都是三位數敗場，前年121敗更創隊史最慘紀錄，是否有機會終止連續5年未進季後賽紀錄值得期待。

守護者隊原在美聯中區領先，今天又以4：8輸給洋基隊，不但主場3連戰遭橫掃，也吞下近7戰第6敗，戰績37勝33敗落後白襪半場勝差。

馬丁今天用100球完成6局任務，被揮出6支安打、投出6次三振，優質表現奪下本季第9勝，追上釀酒人隊艾許比（Aaron Ashby）、守護者隊威廉斯（Gavin Williams），並列美聯勝投王。

勇士老將塞爾（Chris Sale）先發5.2局，同樣被揮出6支安打、投出6次三振，4局下失兩分，挑戰第9勝利、吞下第5敗。

白襪在主場拚出7連勝，包括最近連贏大聯盟戰績最好的勇士（45勝23敗）兩場，這是白襪最近5年首次在分區躍居龍頭。

2026世足賽倒數

馬丁 白襪

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