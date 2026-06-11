MLB／初速170公里強襲球直擊頭部當場倒地！ 皇家投手盧戈傷退

堪薩斯市皇家先發投手盧戈（Seth Lugo）今天（11日）對德州遊騎兵登板時，遭到一記擊球初速超過170公里的強襲球直接擊中頭部當場倒地，所幸他能自行起身並走回休息區。

意外發生在四局下，盧戈面對遊騎兵外野手尼莫（Brandon Nimmo）在滿球數情況下投出的變速球，被尼莫打成一顆直擊投手面部的強襲球。

根據轉播單位數據，這球的擊球初速高達106.6英里（約171.6公里），盧戈幾乎來不及反應，球就直接擊中他左側頭部，隨後反彈到右外野。被擊中的瞬間，盧戈立刻倒地，場面相當驚險。

尼莫在跑上一壘後察覺狀況嚴重，隨即向裁判示意暫停，並跑上投手丘關心盧戈的情況，皇家隊防護團隊也迅速衝上場檢查。

盧戈的額頭上出現明顯瘀傷，但他還是能自行站起身，並向前隊友尼莫表示自己「沒事」。不過球隊基於安全考量，仍決定讓他退場接受進一步檢查。盧戈在工作人員陪同下，不需要人攙扶就自行走回休息區，之後由布萊克（Mason Black）接替投球。