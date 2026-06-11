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MLB／奇森姆3打點率洋基橫掃守護者 費爾柴德進帳2保送2得分

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者費爾柴德今天兩度回本壘得分。 法新社
守護者費爾柴德今天兩度回本壘得分。 法新社

洋基今天與守護者進行系列賽最終回，左投洛登（Carlos Rodon）繳出6局失3分優質先發內容，洋基打者全場敲出11支安打攻下8分，其中奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）個人包辦3分打點，終場洋基8：4收下4連勝，也在系列賽橫掃守護者。

首局洛登被守護者開路先鋒馬丁尼茲（Angel Martinez）轟出首打席全壘打，但2局上洋基很快靠奇森姆3壘打和守護者狀元巴札納（Travis Bazzana）失誤攻下3分反超，不過洛登4局下連續投出2次保送，後續又挨長打和高飛犧牲打失掉2分，前4局雙方3：3平手。

6局上洋基隊葛里沙姆（Trent Grisham）3壘打、卡波雷拉（Jose Caballero）高飛犧牲打先攻下超前分，接著奇森姆保送、沃爾普（Anthony Volpe）2壘打再下一城，隨後高史密特（Paul Goldschmidt）敲安攻下單局第3分，洋基取得6：3領先。

7局上洋基再靠卡波雷拉安打與奇森姆野手選擇攻下2分，守護者則僅在9局下靠費爾柴德（Stuart Fairchild）保送與海吉斯（Austin Hedges）2壘打追回1分，終場洋基8：4贏球，系列賽橫掃守護者。

守護者台美混血外野手費爾柴德今天擔任先發第六棒，全場2打數未敲安，不過獲得2次保送並跑回2分，升上大聯盟後目前10打數僅揮出1支安打。洋基先發洛登投6局送7K失3分拿下勝投，敗投則是守護者先發梅西克（Parker Messick）。

洋基二壘手奇森姆個人貢獻3分打點。 美聯社
洋基二壘手奇森姆個人貢獻3分打點。 美聯社

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MLB 洋基 守護者 費爾柴德

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