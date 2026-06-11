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MLB／道奇遭海盜逆轉 大谷先發勝投被搞砸後敲本季第12轟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷勝投被牛棚搞砸後開轟，但無法扭轉被海盜逆轉。 法新社
大谷勝投被牛棚搞砸後開轟，但無法扭轉被海盜逆轉。 法新社

道奇隊日籍球星大谷翔平先發出戰海盜隊，主投6.2局，失4分（3分自責分）寫下本季單場失分新高，防禦率也升至1.06，而他的本季第7勝在牛棚接手後被轟飛，儘管「打者翔平」在9局上也敲出2分砲追分，最終仍無法改變戰局；海盜隊則靠新秀卡利漢（Tyler Callihan）單場雙響砲以9：8逆轉道奇。

大谷翔平來到道奇隊後首度出戰海盜隊，今天前3局都送對手上壘，但力保不失分，道奇打線則是在4局上則是靠弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）二壘打和塔克（Kyle Tucker）的安打替他打下2：0領先。

大谷投到4局下先抓下2個出局數，之後面對海盜隊新秀卡利漢，投出第一球、97.8英里（157.3公里）的直球被轟出右外野球場外，擊球初速107.3英里（約172.7公里）、飛行距離427英尺（約130.1公尺），這也是卡利漢生涯首轟，替海盜隊追成1分差。

道奇隊在6局上由瓦德（Ryan Ward）轟出滿貫全壘打，將比數拉開為6：1。

但大谷翔平投到第7局卻遇上大危機，先投出保送再被敲安打，雖連飆2K抓下出局數，但接著被洛威（Brandon Lowe）揮出右外野安打失2分，也結束此戰投球任務。之後海盜又靠道奇的守備失誤再添1分，送回大谷留下的二壘跑者，海盜單局進帳3分，將比數追成4：6。

大谷翔平在過去10場先發，單場失分不超過2分，防禦率僅0.74。今天則是主投6.2局用102球，被揮出6支安打含1轟，有3次四壞球保送和1次觸身球，送出6次三振，失4分（3分自責分）寫下他本季單場失分新高，最快球速100.7英里（約162公里），防禦率0字頭失守、升至1.06。

大谷退場時雖還是勝投候選人身份，但戰況在第8局驟變，道奇換上第三任投手哈特（Kyle Hurt），海盜連靠2次保送上壘，接著卡利漢再轟出一發右外野3分全壘打，生涯首轟和第2轟同日出現，且一棒逆轉戰局，道奇換投崔爾（Jack Dreyer）又被霍威茲（Spencer Horwitz）轟2分彈，海盜單局灌5分取得領先。

「打者翔平」此戰雖前4打數沒有安打、吞下2K，9局上在1出局一壘有人時站上打擊區，從索托（Gregory Soto）手中轟出中外野2分全壘打，是他本季第12轟，擊球初速103.9英里（約167公里）、飛行距離412英尺（約126公尺），將比數追成1分差，但道奇沒能再添分數，以輸球收場，系列賽雙方各取1勝。

2026世足賽倒數

道奇 海盜 大谷翔平

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