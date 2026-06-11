MLB／塔提斯本季第二轟出爐 用再見陽春砲跟紅人說掰掰

教士今天在主場面對紅人，球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在9局下雙方平手時轟出左外野再見全壘打，用本季個人第2轟幫助教士5：4擊敗對手，以2勝1負贏得系列賽。

教士首局靠馬查多（Manny Machado）2壘打先馳得點，不過紅人在4局上靠史迪爾（Spencer Steer）2分砲逆轉比數，塔提斯則在5局下擊出右外野安打助教士追平，前5局雙方2：2平手。

紅人在7局和8局分別靠布勒戴（JJ Bleday）和蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）兩發陽春砲取得2分領先，不過教士在8局下透過梅瑞爾（Jackson Merrill）與席茲（Gavin Sheets）兩支2壘打和泰勒（Samad Taylor）關鍵安打將比數扳成4：4平手。

9局上教士左投培洛塔（Wandy Peralta）並未失分，9局下紅人右投佩帝 （Chase Petty）先連續解決兩名教士打者，接著塔提斯逮中一記紅中滑球，一棒轟出左外野再見陽春砲，讓教士最終就以5：4氣走紅人。

塔提斯這發再見轟擊球初速達106.3英里（約171公里），這僅僅是他本季個人第2轟，今天5打數2安打貢獻2打點，賽後打擊率為2成81，不過長打率僅3成48，攻擊火力仍有待復甦。教士南韓好手宋成文則4打數1安打，本季打擊率2成00。