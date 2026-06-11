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MLB／薛則K掉大聯盟全壘打王史瓦柏 奪三振3500次史上第11人
藍鳥隊41歲老將薛則（Max Scherzer）今天登板先發，開賽面對費城人隊開路先鋒史瓦柏（Kyle Schwarber）投出生涯19年第3500次三振，成為史上第11位達到里程碑的投手。
薛則2008年從響尾蛇隊展開大聯盟生涯，拿過3次國聯三振王，今天賽前累積3499K，首局面對史瓦柏在2好1壞後，投出85英里變速球，讓他站著三振；藍鳥官網指出，即使一向急於投下一球的薛澤，也停下來向球迷致意，接受熱烈掌聲。
薛則投3.1局退場，被揮出5支安打，包括1局上哈波（Bryce Harper）陽春砲、3局上波姆（Alec Bohm）3分砲，失5分全是自責分，一共投出4次三振，生涯累積3503K。
大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）生涯5714K穩居史上第1，老虎隊43歲老將韋蘭德（Justin Verlander ）3554K、266勝都是現役最強，薛則3503K、222勝都排名第2。
史瓦柏4局上從藍鳥第2任投手福勒哈蒂（Mason Fluharty）的手中轟出兩分砲，本季24轟出爐，仍是大聯盟全壘打王。
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