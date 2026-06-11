MLB／大谷先發6.2局、失4分寫本季新高 防禦率升至1.06

道奇隊與海盜隊本周3連戰第2場比賽，大谷翔平本季第11場先發登板，繼續以「二刀流」身份出賽，合計投6.2局失4分（3分自責分），失分寫下本季單場新高，防禦率也升至1.06，前7局打完道奇以6：4領先，大谷仍是勝投候選人。

大谷翔平本季前10場登板，防禦率僅0.74，且過去4場先發登板，合計投24局只失1分。今天是他生涯第二度對戰海盜，也是來到道奇後的首次交手。前6局僅讓海盜靠陽春砲轟回分數，但續投第7局沒能守住局面，單局失4分，讓防禦率0字頭失守。

「投手大谷」首局面對海盜開路先鋒霍威茲（Spencer Horwitz）先被敲安打，接著又投出保送，登板後連送2名打者上壘，但接著對海盜中心棒次連飆2K，再製造飛球抓下第3個出局數，成功化解危機。

2局下大谷翔平雖也投出1次保送，第3局則是在2出局後對雷諾茲（Bryan Reynolds）投出觸身球，雖局局讓打者上壘，但力保不失分。

道奇打線在4局上靠弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）的兩支二壘打先馳得點，塔克（Kyle Tucker）補上安打再添1分，先取得2：0領先。

大谷翔平在4局下2出局後，面對海盜第7棒卡利漢（Tyler Callihan）投出第一球、97.8英里（157.3公里）的直球被轟出右外野球場外，是大谷近5場先發以來挨的第一轟，更是卡利漢大聯盟生涯首轟，海盜將比數追成1分差，大谷接著被下一棒曼根（Jake Mangum）再敲長打，但用三振解危。

第5局大谷翔平投出此戰第一個3上3下的半局，道奇打線則是在6局上靠瓦德（Ryan Ward）轟出滿貫砲將比數拉開為6：1。

6局下大谷先被敲安打後，製造2次滾地球出局含一次雙殺，但續投第7局又從保送和安打開始，在一、二壘有人的局面下連飆2K，但接著被洛威（Brandon Lowe）揮出右外野安打失2分，大谷也結束此戰投球任務，單場失3分已寫本季新高。

維西亞（Alex Vesia）接替大谷登板後，讓雷諾茲（Bryan Reynolds）擊出左邊方向滾地球，但三壘手孟西發生失誤，二壘跑者回到本壘攻下分數，仍記為大谷的失分。

此戰大谷翔平主投6.2局用102球，被揮出6支安打，有3次四壞球保送和1次觸身球，送出6次三振，失4分（3分自責分）寫下他本季單場新高，最快球速100.7英里（約162公里），防禦率升至1.06。

至於「打者翔平」今天擔任道奇開路先鋒，前7局合計4打數沒有敲出安打，吞下2次三振。