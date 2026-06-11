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MLB／八局前還1：9落後！艾德里奇再見滿貫砲 巨人史詩級大逆轉國民

聯合新聞網／ 綜合報導
艾德里奇（Bryce Eldridge） 掃出再見滿貫砲。 美國聯合通訊社
艾德里奇（Bryce Eldridge） 掃出再見滿貫砲。 美國聯合通訊社

進入八局時仍面臨1：9落後的絕境，舊金山巨人今天（11日）上演本季最瘋狂逆轉秀，二年級生艾德里奇（Bryce Eldridge）在九下轟出再見滿貫全壘打，帶領巨人以11：10戲劇性氣走華盛頓國民、完成驚天大逆轉，賽後他霸氣喊話，希望能成為巨人隊未來的門面。

艾德里奇作為巨人的頂級新秀，去年曾短暫在大聯盟出賽10場，今年5月他再度獲得大聯盟出賽機會，原本就被球團寄予厚望。賽後受訪時，艾德里奇毫不掩飾自己的企圖心說道：「我想成為這支球隊的門面，我在關鍵時刻跳出來，我想成為那個能決定比賽的人。」

這場比賽前七局幾乎是國民的天下，巨人打完七局以1：9落後，比賽看起來勝負已定。不過，八局下卻風雲變色，查普曼（Matt Chapman）和狄佛斯（Rafael Devers）背靠背開轟吹響反攻號角，接著李政厚、艾德里奇獲得保送，加上蘇薩克（Daniel Susac）帶有打點的二壘安打，換投後國民稍稍止血，巨人還是靠著滾地球和暴投添得分數，灌進5分大局，將比分追近到6：9。

查普曼（Matt Chapman）也有3分打點貢獻。 路透通訊社
查普曼（Matt Chapman）也有3分打點貢獻。 路透通訊社

九局上國民再添1分，來到10：6領先，但最後半局牛棚全面崩盤。阿拉斯（Luis Arraez）和查普曼接連掃出長打先追回1分，狄佛斯獲保送後，李政厚再補上安打形成滿壘。

巨人7：10落後、在全場氣氛沸騰下，艾德里奇面對國民投手帕克（Mitchell Parker），他先選掉兩顆偏離好球帶的滑球，隨後鎖定第3顆進入好球帶的滑球，全力揮擊將球轟向右外野看台，這發驚天再見滿貫砲幫助巨人完成11比10逆轉勝，也讓主場球迷陷入瘋狂。

艾德里奇回到本壘後立刻被隊友團團包圍慶祝，這支全壘打不僅是他生涯代表作之一，也為巨人寫下本季最具代表性的逆轉勝。本季他升上大聯盟後就展現不錯的適應能力，身為全大聯盟排名第20的新秀，艾德里奇至今繳出打擊率.298、OPS .906，4轟、12分打點的成績單。

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