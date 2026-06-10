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MiLB／李灝宇狀態「絕好調」近三戰狂敲5安2轟

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎台灣重砲李灝宇近期在小聯盟連三戰敲安。 路透社
老虎台灣重砲李灝宇近期在小聯盟連三戰敲安。 路透社

老虎「台灣怪力男」李灝宇今天面對雙城3A全場4打數1安打，獲得1次保送跑回1分，近期已連續三戰有敲安演出，維持火熱手感等待重回大聯盟機會。

李灝宇今天擔任第二棒鎮守三壘，首打席就揮出左外野安打，擊球初速為88.9英里（約143公里），隨後靠隊友3分砲回本壘得分，第2打席李灝宇則擊出3壘滾地遭刺殺。

第3打席李灝宇擊成1壘飛球出局、第4打席纏鬥6球後選到保送、最後1打席則打出中外野飛球被接殺，今天全場4打數1安打，另獲得1次保送與1得分，終場老虎3A以12：4大勝對手。

李灝宇近期連續3場比賽敲安，最近三戰合計揮出5支安打，包含2發全壘打，目前在3A累計打擊率2成44，OPS為.787，貢獻3轟與12打點。

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