MLB／菅野智之5局失3分洛磯贏小熊 6勝與大谷、山本並列日投之最

洛磯日籍投手菅野智之今天面對小熊先發5局失3分，不過洛磯打線在前3局便攻下7分，終場7：3擊敗小熊，菅野智之奪下本季第6勝，追平大谷翔平與山本由伸，並列本季日本勝投王。

洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman）首局就揮出右外野2分砲，2局下再靠托瓦（Ezequiel Tovar）陽春砲、朱利安（Edouard Julien）長打與麥卡錫（Jake McCarthy）安打攻下3分。3局下朱利安再擊出2分打點安打，洛磯前3局就攻下7分，給予菅野智之火力支援。

菅野智之前2局雖都有被敲安上壘，但皆力保不失，3局上因布萊格曼（Alex Bregman）高飛犧牲打失1分。4、5兩局皆送出三上三下，6局上先挨布許（Michael Busch）陽春砲，再被布萊格曼擊出安打後退場，後續布萊格曼回本壘得分，這分記在菅野智之帳上，今天他一共投5局送3K失3分。

菅野智之退場後洛磯動用4名投手結束比賽，僅被小熊打者擊出2支安打，最終7：3獲勝，菅野智之收下本季個人第6勝，與道奇隊大谷翔平和山本由伸相同，並列大聯盟日本勝投王，賽後防禦率為4.08。