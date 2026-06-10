快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／菅野智之5局失3分洛磯贏小熊 6勝與大谷、山本並列日投之最

聯合新聞網／ 綜合報導
洛磯投手菅野智之今天贏得本季第六勝。 路透社
洛磯投手菅野智之今天贏得本季第六勝。 路透社

洛磯日籍投手菅野智之今天面對小熊先發5局失3分，不過洛磯打線在前3局便攻下7分，終場7：3擊敗小熊，菅野智之奪下本季第6勝，追平大谷翔平山本由伸，並列本季日本勝投王。

洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman）首局就揮出右外野2分砲，2局下再靠托瓦（Ezequiel Tovar）陽春砲、朱利安（Edouard Julien）長打與麥卡錫（Jake McCarthy）安打攻下3分。3局下朱利安再擊出2分打點安打，洛磯前3局就攻下7分，給予菅野智之火力支援。

菅野智之前2局雖都有被敲安上壘，但皆力保不失，3局上因布萊格曼（Alex Bregman）高飛犧牲打失1分。4、5兩局皆送出三上三下，6局上先挨布許（Michael Busch）陽春砲，再被布萊格曼擊出安打後退場，後續布萊格曼回本壘得分，這分記在菅野智之帳上，今天他一共投5局送3K失3分。

菅野智之退場後洛磯動用4名投手結束比賽，僅被小熊打者擊出2支安打，最終7：3獲勝，菅野智之收下本季個人第6勝，與道奇隊大谷翔平和山本由伸相同，並列大聯盟日本勝投王，賽後防禦率為4.08。

2026世足賽倒數

MLB 洛磯 菅野智之 小熊 大谷翔平 山本由伸

相關新聞

MLB／史肯斯退場後道奇單局開魯閣大勝 大谷翔平敲長打2打點

道奇於客場大勝海盜12：3，第7局狂攻10分，日籍球星大谷翔平貢獻1安打與2打點。海盜王牌史肯斯退場後，道奇趁機拉開分差，最終輕鬆取勝。

MLB／「左打法官」瓊斯生涯首轟、奇森姆致勝陽春砲 洋基氣走守護者3連勝

洋基在對戰守護者的比賽中，以3：2險勝，取得三連勝。新秀瓊斯擊出生涯首轟，奇森姆則在第八局轟出致勝陽春砲，助力球隊逆轉比賽。儘管王牌柯爾僅投4局，洋基依然成功關門。

MiLB／陳柏毓新人聯盟先發核炸 1局失4分防禦率36吞敗

匹茲堡海盜投手陳柏毓今日在新人聯盟復健賽先發僅投1局失4分，防禦率高達36.00，最終球隊以6：10敗北，陳柏毓吞下敗投。

MLB／菅野智之5局失3分洛磯贏小熊 6勝與大谷、山本並列日投之最

洛磯投手菅野智之今日先發5局失3分，奪下本季第6勝，與大谷翔平及山本由伸並列日本勝投王。洛磯強力打線前三局攻下7分，最終以7：3擊敗小熊。

MLB／李政厚連17場安打寫紀錄 巨人新秀大讚：現在世界上最好的打者

巨人隊韓籍球星李政厚今天對上國民隊，單場再繳出5支2、2打點表現，連續17場比賽敲安打，正式超越2013年紅人隊秋信守及2023年教士隊金河成，寫下大聯盟南韓球員新紀錄，目前打擊率3成35則在大聯盟排名第二，一步步進逼打擊王。

MLB／李政厚連17場敲安寫新猷 打擊率3成35瞄準打擊王

巨人外野手李政厚今以17場連續安打創下韓國大聯盟紀錄，打擊率3成35位居第二。雖然球隊最終以3：6不敵國民，李政厚仍貢獻2安打和2分打點，表現搶眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。