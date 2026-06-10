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MLB／李政厚連17場安打寫紀錄 巨人新秀大讚：現在世界上最好的打者

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
巨人隊韓籍打者李政厚。 美國聯合通訊社
巨人隊韓籍打者李政厚。 美國聯合通訊社

巨人隊韓籍球星李政厚今天對上國民隊，單場再繳出5支2、2打點表現，連續17場比賽敲安打，正式超越2013年紅人隊秋信守及2023年教士隊金河成，寫下大聯盟南韓球員新紀錄，目前打擊率3成35則在大聯盟排名第二，一步步進逼打擊王。

巨人昨天在主場對上國民，李政厚單場敲雙安，連16場比賽安打追平大聯盟韓籍球員紀錄。今天擔任巨人隊先發第5棒，3局下第二打席，2出局後從國民先發投手艾瓦瑞茲（Andrew Alvarez）手中敲出安打，以連17場安打寫下新紀錄。

李政厚不僅締造大聯盟韓籍球員最長連續安打紀錄，也寫下巨人隊自2020年索拉諾（Donovan Solano）以來最長紀錄。

李政厚在5局再揮出2分打點二壘打，單場5支2，而他7局下第四打席擊出滾地球出局，陣中強打新秀艾德里奇（Bryce Eldridge）正好站在李政厚的翻譯身邊，還轉頭向翻譯表示：「政厚在幹嘛？他竟然出局了！這是不能接受的。」

艾德里奇賽後面對媒體時大讚李政厚的表現，「我認為他是現在世界上最好的打者，你沒辦法否認這件事。」但李政厚的火燙手感仍救不了巨人，最終巨人以3：6不敵國民，吞二連敗。

李政厚自5月15日對上道奇隊之戰起，近12場比賽累積28支安打，打擊率3成35排名大聯盟第二，僅次於馬林魚隊洛培茲（Otto Lopez）的3成41。

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