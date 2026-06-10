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MLB／李政厚連17場敲安寫新猷 打擊率3成35瞄準打擊王
巨人韓籍外野手李政厚今天面對國民再繳雙安表現，將連續安打場次推進至17場，超越秋信守與金河成所保持16場紀錄，成為大聯盟韓國打者紀錄保持人，同時打擊率3成35也名列大聯盟第二，手感相當火燙。
李政厚今天擔任先發第五棒守右外野，面對國民先發艾瓦瑞茲（Andrew Alvarez）首打席以滾地球出局，第二打席則敲出右外野安打，個人連17場比賽敲安超越2013年秋信守與2023年金河成的16場紀錄，寫下韓國打者連續安打場次新紀錄。
李政厚第三打席再揮出右外野2分打點2壘打，今天他全場5打數2安打，貢獻2分打點，賽後打擊率3成35在全大聯盟排名第二，僅次馬林魚游擊手洛培茲（Otto Lopez）的3成41，OPS則是.824，累計3轟24分打點。
不過今天巨人投手無法壓制國民打線，整場處於落後，最終3：6輸球吞下2連敗，目前戰績27勝41敗在國聯西區排名第四，落後龍頭道奇16.5場勝差，明天巨人將與國民進行系列賽最終戰，先發投手分別是巨人左投瑞伊（Robbie Ray）和國民左投葛里芬（Foster Griffin）。
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