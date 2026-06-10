MLB／道奇年輕捕手再次惹事 拉辛爭議故意滑壘引球迷怒火

道奇25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）近期頂替史密斯（Will Smith）擔任先發捕手，不過他在今天交手海盜時，為刻意干擾對手傳球，大幅偏離跑壘路徑朝防守球員進行滑剷，遭判定妨礙守備出局，同時立刻遭海盜球迷怒噓。

拉辛在5局上靠保送上壘，下一棒弗里蘭（Alex Freeland）擊出二壘方向滾地，海盜二壘手洛伊（Brandon Lowe）將球傳給游擊手特里歐洛（Jared Triolo）試圖製造雙殺，拉辛沒有朝壘包前進，反倒滑向特里歐洛進行干擾，儘管弗里蘭率先抵達一壘免於雙殺，但裁判認為拉辛妨礙守備，依舊判定弗里蘭出局。

拉辛的滑剷行為造成主場海盜球迷不滿，後續他上場打擊時也遭到噓聲伺候，事實上這也並非拉辛首次出現跑壘爭議，他在四月面對巨人時就曾因類似滑壘動作引發討論，此外這名年輕捕手也曾出現指控對手作弊、辱罵對手「死胖子」等行為，讓他在球迷心中評價兩極。

拉辛本季在有限的出賽中表現亮眼，出賽36場打擊率2成86，OPS為.916，貢獻8轟與21分打點，今天他擔任先發第八棒，4打數1安打獲得1次保送，跑回1分。