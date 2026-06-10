快訊

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

亞太棒球場掌摑中職工讀生惹眾怒 房仲男丟頭路還被判刑3月

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇年輕捕手再次惹事 拉辛爭議故意滑壘引球迷怒火

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇年輕捕手拉辛朝對手滑壘動作引發熱議。 路透社
道奇年輕捕手拉辛朝對手滑壘動作引發熱議。 路透社

道奇25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）近期頂替史密斯（Will Smith）擔任先發捕手，不過他在今天交手海盜時，為刻意干擾對手傳球，大幅偏離跑壘路徑朝防守球員進行滑剷，遭判定妨礙守備出局，同時立刻遭海盜球迷怒噓。

拉辛在5局上靠保送上壘，下一棒弗里蘭（Alex Freeland）擊出二壘方向滾地，海盜二壘手洛伊（Brandon Lowe）將球傳給游擊手特里歐洛（Jared Triolo）試圖製造雙殺，拉辛沒有朝壘包前進，反倒滑向特里歐洛進行干擾，儘管弗里蘭率先抵達一壘免於雙殺，但裁判認為拉辛妨礙守備，依舊判定弗里蘭出局。

拉辛的滑剷行為造成主場海盜球迷不滿，後續他上場打擊時也遭到噓聲伺候，事實上這也並非拉辛首次出現跑壘爭議，他在四月面對巨人時就曾因類似滑壘動作引發討論，此外這名年輕捕手也曾出現指控對手作弊、辱罵對手「死胖子」等行為，讓他在球迷心中評價兩極。

拉辛本季在有限的出賽中表現亮眼，出賽36場打擊率2成86，OPS為.916，貢獻8轟與21分打點，今天他擔任先發第八棒，4打數1安打獲得1次保送，跑回1分。

2026世足賽倒數

MLB 道奇 海盜

相關新聞

MLB／史肯斯退場後道奇單局開魯閣大勝 大谷翔平敲長打2打點

道奇於客場大勝海盜12：3，第7局狂攻10分，日籍球星大谷翔平貢獻1安打與2打點。海盜王牌史肯斯退場後，道奇趁機拉開分差，最終輕鬆取勝。

MLB／「左打法官」瓊斯生涯首轟、奇森姆致勝陽春砲 洋基氣走守護者3連勝

洋基在對戰守護者的比賽中，以3：2險勝，取得三連勝。新秀瓊斯擊出生涯首轟，奇森姆則在第八局轟出致勝陽春砲，助力球隊逆轉比賽。儘管王牌柯爾僅投4局，洋基依然成功關門。

MiLB／陳柏毓新人聯盟先發核炸 1局失4分防禦率36吞敗

匹茲堡海盜投手陳柏毓今日在新人聯盟復健賽先發僅投1局失4分，防禦率高達36.00，最終球隊以6：10敗北，陳柏毓吞下敗投。

MLB／李政厚連17場敲安寫新猷 打擊率3成35瞄準打擊王

巨人外野手李政厚今以17場連續安打創下韓國大聯盟紀錄，打擊率3成35位居第二。雖然球隊最終以3：6不敵國民，李政厚仍貢獻2安打和2分打點，表現搶眼。

MLB／道奇年輕捕手再次惹事 拉辛爭議故意滑壘引球迷怒火

道奇捕手拉辛在對海盜的比賽中因刻意滑壘干擾對手而遭判妨礙守備出局，並引發球迷怒噓。這並非他首次因類似行為引發爭議，過去更曾有過其它負面表現。儘管如此，拉辛本季表現亮眼，打擊率達2成86。

MLB／鄧愷威本季最艱苦一戰 教頭：不是最佳狀態

美國職棒台灣投手鄧愷威今天出戰天使，遭遇本季最艱苦一戰。總教練艾斯帕達表示，儘管「不是他最佳狀態」，仍肯定鄧愷威多撐2局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。