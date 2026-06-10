MLB／道奇捕手史密斯持續休戰中 主帥羅伯茲證實不排除進傷兵

道奇今天靠第7局狂攻10分，以12：3大勝海盜，不過主戰捕手史密斯（Will Smith）因頸部僵硬連續三場比賽未先發，狀況持續不樂觀，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，史密斯恐怕無法於下一場比賽中出賽，甚至不排除需要進入傷兵名單。

羅伯茲說：「現在史密斯進入傷兵名單的可能性正在提高，我們已經開始討論這件事了。」史密斯因頸部不適自上週末起就沒有出賽，當時羅伯茲認為可能是睡姿不良導致，不過目前仍未確定受傷主因。

羅伯茲補充史密斯近期有進行傳接球訓練，但在揮棒時頸部仍會感到不適，他說：「目前仍是每日觀察狀態，但我希望等他能完成完整的訓練後再上場，因此明天可能也不會出賽，之後再視情況而定。」

在史密斯缺陣期間，拉辛（Dalton Rushing）已連三場擔任先發捕手，他說：「我今年最大的目標，就是當史密斯需要休息時能夠把握機會，這也是我持續努力的方向，我一週七天都願意蹲捕，願意接好每場比賽。」