快訊

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

亞太棒球場掌摑中職工讀生惹眾怒 房仲男丟頭路還被判刑3月

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇捕手史密斯持續休戰中 主帥羅伯茲證實不排除進傷兵

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇主戰捕手史密斯近期因傷無法出賽。 路透社
道奇主戰捕手史密斯近期因傷無法出賽。 路透社

道奇今天靠第7局狂攻10分，以12：3大勝海盜，不過主戰捕手史密斯（Will Smith）因頸部僵硬連續三場比賽未先發，狀況持續不樂觀，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，史密斯恐怕無法於下一場比賽中出賽，甚至不排除需要進入傷兵名單。

羅伯茲說：「現在史密斯進入傷兵名單的可能性正在提高，我們已經開始討論這件事了。」史密斯因頸部不適自上週末起就沒有出賽，當時羅伯茲認為可能是睡姿不良導致，不過目前仍未確定受傷主因。

羅伯茲補充史密斯近期有進行傳接球訓練，但在揮棒時頸部仍會感到不適，他說：「目前仍是每日觀察狀態，但我希望等他能完成完整的訓練後再上場，因此明天可能也不會出賽，之後再視情況而定。」

在史密斯缺陣期間，拉辛（Dalton Rushing）已連三場擔任先發捕手，他說：「我今年最大的目標，就是當史密斯需要休息時能夠把握機會，這也是我持續努力的方向，我一週七天都願意蹲捕，願意接好每場比賽。」

拉辛頂替史密斯成為道奇先發捕手。 路透社
拉辛頂替史密斯成為道奇先發捕手。 路透社

2026世足賽倒數

MLB 道奇 史密斯 羅伯茲

相關新聞

MLB／史肯斯退場後道奇單局開魯閣大勝 大谷翔平敲長打2打點

道奇於客場大勝海盜12：3，第7局狂攻10分，日籍球星大谷翔平貢獻1安打與2打點。海盜王牌史肯斯退場後，道奇趁機拉開分差，最終輕鬆取勝。

MLB／「左打法官」瓊斯生涯首轟、奇森姆致勝陽春砲 洋基氣走守護者3連勝

洋基在對戰守護者的比賽中，以3：2險勝，取得三連勝。新秀瓊斯擊出生涯首轟，奇森姆則在第八局轟出致勝陽春砲，助力球隊逆轉比賽。儘管王牌柯爾僅投4局，洋基依然成功關門。

MiLB／陳柏毓新人聯盟先發核炸 1局失4分防禦率36吞敗

匹茲堡海盜投手陳柏毓今日在新人聯盟復健賽先發僅投1局失4分，防禦率高達36.00，最終球隊以6：10敗北，陳柏毓吞下敗投。

MLB／李政厚連17場敲安寫新猷 打擊率3成35瞄準打擊王

巨人外野手李政厚今以17場連續安打創下韓國大聯盟紀錄，打擊率3成35位居第二。雖然球隊最終以3：6不敵國民，李政厚仍貢獻2安打和2分打點，表現搶眼。

MLB／道奇年輕捕手再次惹事 拉辛爭議故意滑壘引球迷怒火

道奇捕手拉辛在對海盜的比賽中因刻意滑壘干擾對手而遭判妨礙守備出局，並引發球迷怒噓。這並非他首次因類似行為引發爭議，過去更曾有過其它負面表現。儘管如此，拉辛本季表現亮眼，打擊率達2成86。

MLB／鄧愷威本季最艱苦一戰 教頭：不是最佳狀態

美國職棒台灣投手鄧愷威今天出戰天使，遭遇本季最艱苦一戰。總教練艾斯帕達表示，儘管「不是他最佳狀態」，仍肯定鄧愷威多撐2局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。