MLB／鄧愷威本季最慘先發 4局失7分吞第5敗

太空人隊與天使隊系列賽第2場比賽，台灣投手鄧愷威本季第7場先發，前兩局就大失血，最終留下4局失7分的表現，寫下本季最慘一役，也追平生涯單場最多失分，太空人終場以1：10落敗，鄧愷威吞下本季第5敗。

鄧愷威本季首度僅休4天登板，首局就狀況連連，對天使開路先鋒奈托（Zach Neto）投出保送，1出局後雖製造滾地球，但隊友守備失誤形成一、二壘有人，鄧愷威接著再投保送，並在滿壘時投出觸身球，讓天使輕鬆跑回第1分，接著製造滾地球但雙殺不成再失分，首局陷入0：2落後。

第2局鄧愷威先被李維羅（Sebastián Rivero）敲安打，再投出觸身球保送，接著被楚奧特（Mike Trout）敲安打，滿壘時連續讓柯勒（Wade Meckler）、歐戴爾（Jo Adell）敲出二壘打失4分，之後再被敲安打，並在一、三壘有人時因滾地球失分。

鄧愷威在第2局讓天使隊猛攻一輪，1出局後連續讓6名打者上壘、被敲出5支安打、失5分，前兩局投完用球數已達53球，天使隊將比數拉開為7：0。

第3局鄧愷威續投後回穩，先飆三振後雖被李維羅敲出安打，之後連續解決天使前2棒，沒有失分。第4局又保送首名打者且在2出局後被敲安打，接著成功化解一、二壘有人的危機，投完4局後結束此戰投球任務。

太空人打線直到7局上才靠接連安打敲回第1分，也是全場唯一得分；牛棚則是自第5局起接手，在8局下被天使隊再拿下3分，終場太空人就以1：10吞敗。

鄧愷威投4局用93球，被揮出7支安打，有3次保送和2次觸身球，送出5次三振，失7分（5分自責分）寫本季新高，也追平生涯單場最多失分，最快球速94.6英里（約152.2公里）。

本季鄧愷威合計出賽20場（7場先發），拿下3勝5敗3中繼，防禦率3.71，近期連3場先發都失分、吞下2連敗。