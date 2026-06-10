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MLB／投道奇前一晚「路過」少棒球場待2小時 史肯斯給孩子夢幻一夜

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
史肯斯今天先發出戰道奇隊繳出優質先發，投6局失2分、送出7次三振，無關勝敗。 美聯社
史肯斯今天先發出戰道奇隊繳出優質先發，投6局失2分、送出7次三振，無關勝敗。 美聯社

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）今天先發出戰道奇隊繳出優質先發，投6局失2分、送出7次三振，無關勝敗；而在登板的前一晚，史肯斯是在少棒球場所度過，因為不經意的「路過」，為匹茲堡少棒孩子們送上難忘的一夜。

史肯斯昨晚剛過七點時，開車在高速公路上，途中看到Ingomar Franklin Park Little League所使用的球場Vestal Field燈還亮著，臨時決定前往球場，坐在場邊的板凳上，看著場上的少棒小球員們練球。

史肯斯表示，自己當時有點無聊，剛好看到那個球場，看到停車場停滿了車，他在附近徘徊了一下想著要不要去，但想到自己小時候也曾見過很喜歡的球員、天使隊安打王安德森（Garret Anderson）出現，因此決定去看看。

這支少棒隊由10至12歲的小球員組成，近期才剛結束球季，這天晚上僅是球隊周一的日常訓練，為暑假的賽事做準備。而當有家長和小球員們發現史肯斯在一旁，迅速引起全場騷動，原本在進行的訓練也瞬間暫停。

對此史肯斯笑說自己不擅長隱藏身分，「應該要戴上太陽眼鏡和一個假鬍子。」

史肯斯在球場待了兩個多小時，和這些小球員們一起互動，除了替大家簽名、合照，還下場和小球員一起傳接球，在一個平凡的夜晚，給了這些小球員不可思議的回憶。

「有很多事情會讓棒球變成一門生意，它也是一份工作，這就是我們的職業。」史肯斯說：「但有些時候，需要提醒自己，你是因為熱愛這項運動才會開始打球的，因此能夠去看看那些孩子，對我來說是一件很棒的事。」

該少棒聯盟主席格雷科（Chris Greco）當晚因為工作去了紐約，人不在球場，但他的太太和3個孩子都在現場和這位塞揚強投面對面，格雷科的10歲兒子之後還在電話中分享自己的驚喜，驚訝得說不出話來，甚至沒辦法用言語來描述當時發生的一切。

格雷科形容，史肯斯對匹茲堡的球員來說，「他就是棒球。」今年參與Ingomar少棒聯盟的孩子比往年多了許多，格雷科認為，這個熱潮也和史肯斯的人氣有直接的關係。

當晚在現場的球員家長透露，當天史肯斯是路過時臨時決定要停下來看看，「他說他非常喜歡棒球、他是個棒球癡，他喜歡關於棒球的任何事情，他也還記得自己在這個年紀的時候，少棒隊他來說有多特別。」

就在這次「驚喜」結束前，還有教練們拿出一瓶啤酒，要感謝他的蒞臨，但史肯斯拒絕了，根據家長們的轉述，史肯斯表示：「喔，不行，我不能喝我不能喝，因為我明天要投道奇。」

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道奇 史肯斯

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