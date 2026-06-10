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MLB／白襪超級新人蒙哥馬利轟垮勇士 生涯首戰就敲再見轟僅是史上第5人
白襪隊23歲超級新人蒙哥馬利（Braden Montgomery）今天升上大聯盟，對勇士隊延長10局下轟出再見兩分砲，成為史上第5位生涯首戰締造再見全壘打紀錄的球員，幫助白襪6：5擊敗大聯盟戰績最強球隊。
白襪在芝加哥主場迎戰勇士，蒙哥馬利擔任先發6棒右外野手，4局下揮出生涯首支安打、攻下首分打點；兩隊打完9局4：4平手，勇士10局上攻下1分超前比數，10局下2出局後，蒙哥馬利面對勇士「終緒者」伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），連續看到兩顆90英里變速球進壘，第2球轟成左外野方向343英尺兩分砲，為白襪打下江山。
蒙哥馬利繼1971年天使隊帕克（Billy Parker）、2002年印地安人隊巴德（Josh Bard）、2003年馬林魚隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、天使隊培瑞茲（Carlos Perez）之後，成為大聯盟史上第5位生涯首戰再見轟的菜鳥球員，也是隊史第1人。
美聯中區領先的守護者隊，今天2：3不敵洋基隊，吞下近6戰第5敗，戰績掉到37勝32敗，白襪35勝31敗分區排名第2，只落後半場勝差。
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