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MLB／鄧愷威對戰天使大失血僅投4局 失7分平生涯單場最多

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄧愷威生涯首次先發對決天使隊，前兩局就掉7分大失血，平個人生涯單場最多失分。 美聯社
鄧愷威生涯首次先發對決天使隊，前兩局就掉7分大失血，平個人生涯單場最多失分。 美聯社

太空人隊台灣投手鄧愷威僅休4天登板，今天客場出賽，生涯首次先發對決天使隊，前兩局就掉7分大失血，平個人生涯單場最多失分，之後回穩投完4局，但太空人打線也沒有分數進帳，5局上打完仍以0：7落後，鄧愷威成敗投候選人。

鄧愷威今天從開賽起就狀況不斷，對首名打者奈托（Zach Neto）投出四壞球保送，三振「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）後，讓梅克勒（Wade Meckler）擊出游擊滾地球，但游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）發生失誤，之後鄧愷威又投出保送，且在滿壘時出現觸身球，讓天使隊沒靠安打就先得1分，接著鄧愷威再製造滾地球，但雙殺不成僅抓到一個出局數，天使隊取得2：0領先。

2局下鄧愷威被近況正好的李維羅（Sebastián Rivero）揮出安打，又對奈托投出觸身球，馬上再被楚奧特敲安打，連續兩局面臨滿壘危機，接著鄧愷威連續被柯勒（Wade Meckler）、歐戴爾（Jo Adell）敲出二壘打失4分，又被薛耶爾（Nolan Schanuel）敲安打形成一、三壘有人，因為滾地球再失1分，單局被敲5安、讓天使隊猛攻一輪進帳5分，比數形成0：7。

鄧愷威投完2局已用53球，第3局續投後回穩，先飆三振後雖被敲出安打，但之後連續解決天使前2棒，沒有失分。第4局雖又保送首名打者且在2出局後被敲安打，也成功化解一、二壘有人的危機，投完4局收工，第5局太空人隊就換上牛棚接手。

這是本季鄧愷威首度「投1休4」出賽，前一戰對海盜隊先發5局失5分（4分責失）吞敗，僅休4天後再登板。此戰僅投4局用93球，被揮出7支安打，有3次四壞球保送和2次觸身球，送出5次三振，失7分平生涯單場新高，其中5分是自責分，最快球速94.6英里（約152.2公里），招牌武器橫掃球（sweeper）今天失靈，僅讓打者揮空4球，揮空率31%。

太空人打線今天前5局揮出3支安打，獲得5次保送還有1次觸身球，但沒有攻回分數，5局上打完仍以0：7落後。

2026世足賽倒數

鄧愷威 天使 潘尼亞

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