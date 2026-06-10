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MLB／現役安打王弗里曼2500安達陣 官網：邁向3千鞏固名人堂地位

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
弗里曼達到生涯2500安里程碑，也是現役球員一一人。 路透
弗里曼達到生涯2500安里程碑，也是現役球員一一人。 路透

道奇隊作客匹茲堡，今天在3連戰首戰以12：3大勝，36歲老將弗里曼（Freddie Freeman）4打數2安打、攻下1分打點，達到生涯2500安里程碑，也是現役球員一一人。

今天比賽開打前，弗里曼生涯17年累積2498支安打，他在6局下揮出二壘打，7局下單局兩個打席先獲保送，再揮出1分打點一壘打，攻下全隊第12分，第2500支安打達陣；道奇官網指出，弗里曼以36歲高齡依然保持強勁競爭力，「我們不得不時刻提醒自己，正在見證史上最偉大球員之一的精彩表現。」

官網提到，弗里曼達到里程碑是本季第69支安打，若能保持健康和高效率發揮，本季可望望過160安，重要是未來有機會達到3000安，成為史上第34人，進一步鞏固名人堂地位。

弗里曼成為史上第102位達到2500安的球員，太空人隊36歲老將亞土維（Jose Altuve）生涯16年，今天對天使隊賽前2430安，現役球員排名第2，5月29日遭遊騎兵隊釋出的麥卡臣（Andrew McCutchen）2280安排名第3。

弗里曼最近透露，打算在本季結束後再打3個球季，但第1個女兒4月出生後，可能改變計劃，他說：「一直都努力成為最好的打者，擊球角度、飛行軌跡、全壘打都很重要，就是因為個性很固執，也清楚自己是誰，所以不想改變。」

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弗里曼 MLB 名人堂

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