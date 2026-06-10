MLB／史肯斯退場後道奇單局開魯閣大勝 大谷翔平敲長打2打點

道奇今天作客海盜，日籍球星大谷翔平5次打擊貢獻1長打1保送，打回2分打點，道奇在海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）退場後突破僵局，第7局單局海灌10分，終場12：3大勝海盜。

道奇先發勞爾（Eric Lauer）首局被雷諾茲（Bryan Reynolds）與歐赫恩（Ryan O'Hearn）2發陽春砲狙擊，海盜2：0領先，海盜塞揚強投史肯斯則因第2局塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打與第6局孟西（Max Muncy）安打各失1分，6局打完雙方2：2平手。

7局上海盜選擇換下史肯斯，道奇趁機展開猛攻，前兩棒打者接連敲安並靠對手牽制失誤先得1分、接著大谷翔平2壘打與帕赫斯（Andy Pages）2分砲拉開分差，隨後道奇再度攻佔滿壘，後續靠對手失誤、2支安打和2次保送再攻下6分，大谷翔平也選到保送貢獻1打點，道奇單局攻下10分12：2領先。

落後的海盜僅在9局下靠歐蘇納（Marcell Ozuna）安打追回1分，最終道奇12：3大勝贏球，海盜王牌史肯斯先發6局飆7K失2分無關勝敗、道奇左投勞爾先發5.2局同樣無關勝負，勝投由克萊恩（Will Klein）後援1.1局無失分拿下。

大谷翔平今天面對史肯斯首打席以滾地球出局、第2打席吞下三振、第3打席則再擊出滾地球出局，不過第7局他靠2壘打與保送貢獻2分打點，今天全場4打數1安打，賽後打擊率3成01、OPS為.938。