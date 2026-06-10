MLB／「左打法官」瓊斯生涯首轟、奇森姆致勝陽春砲 洋基氣走守護者3連勝

洋基今天再戰守護者，儘管王牌柯爾（Gerrit Cole）先發僅投4局，但大物新秀「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）擊出生涯首轟、2壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）更轟出致勝陽春砲，洋基3：2氣走對手，近期拿下3連勝。

2局上奇森姆選到保送，瓊斯從守護者先發瑟柯尼（Slade Cecconi）手中轟出中外野大號2分砲，這也是他在大聯盟生涯首轟，擊球初速高達112.2英里（約180.6公里），飛行距離為443英尺，洋基先馳得點2：0領先。

不過洋基王牌投手柯爾在3局下兩出局後出狀況，被拉米瑞茲（Jose Ramirez）和德勞特（Chase DeLauter）連續敲安先丟1分，接著因保送與觸身被攻佔滿壘，隨後馬丁尼茲（Angel Martinez）敲安助守護者追平比數，柯爾今天先發只投4局，被敲5支安打失2分無關勝負，賽後防禦率2.45。

奇森姆敲致勝轟助洋基贏球。 美聯社

雙方2：2僵局在8局上被打破，洋基2壘手奇森姆狙擊守護者左投海林（Tim Herrin），轟出右外野陽春砲讓洋基3：2領先，儘管8局下守護者一度攻佔一二壘，不過克魯茲（Fernando Cruz）拆彈成功，他後援1.2局飆4K成功關門，終場洋基一分差險勝。