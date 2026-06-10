MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

今天國內高中畢業生旅美第一人！根據匹茲堡海盜隊官網公告，已和大溪高中畢業的17歲右投林珺希完成簽約，而他目前仍在備戰本周開打的玉山盃青棒錦標賽，這也預計將成為他旅美前在台的最後賽事。

本屆高三畢業生有多位受到國外球探關注的潛力好手，林珺希率先與海盜隊完成簽約，他也成為繼內野手廖宥霖去年加盟釀酒人隊後，大溪高中隊史第二位旅外球員；同屆的另一名王牌右投賴謙凡可望在不久後跟進迎接旅美喜訊。

林珺希本月17日才要滿18歲，身高約185公分、95公斤，三級棒球時期都在桃園發展，從龜山國小、新明國中到大溪高中，而他在高中時期於投、打端都有出色表現，擔任投手並兼守外野，最快球速可達150公里。

林珺希去年也披上中華隊戰袍參與U18世界盃，維持「二刀流」替球隊貢獻，其中以投手身份後援登板4場，投5.1局無失分，送出8次三振。

林珺希、賴謙凡兩人都是去年U18世界盃國手，今年也雙雙入選桃園市聯隊參與本周開打的玉山盃，再次力拚亞洲青棒錦標賽國手資格。