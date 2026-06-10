MiLB／陳柏毓新人聯盟先發核炸 1局失4分防禦率36吞敗

匹茲堡海盜台灣投手陳柏毓今天在新人聯盟進行復健賽登板，不過他狀態低迷，僅投1局就失4分退場，最終球隊6：10輸球，陳柏毓也吞下敗投。

陳柏毓在面對雙城新人聯盟的比賽中先發，儘管開賽隊友就先為他提供2分火力援助，但陳柏毓登板後立刻連挨2安，隨後他連飆2K，卻因為牽制失誤與暴投先丟1分，兩出局後又接連出現保送、3壘打和投手犯規，第1局僅解決兩名打者就失4分退場。

第2局陳柏毓重新登板，又對首名打者投出保送，接著製造飛球出局，隨後海盜選擇更換投手，陳柏毓今天先發1局送出2K2保送，被敲3支安打失4分吞下敗投，賽後防禦率高達36.00。

陳柏毓季前曾代表中華隊參與經典賽，今年球季先前在2A出賽6場其中5場先發，戰績0勝1敗防禦率7.52，投20.1局送出15K，不過今天在新人聯盟首場出賽就吞敗。