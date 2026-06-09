MLB／2026榜眼熱門獲「全美年度最佳棒球員」！艾默森坦言想複製惠特成功之路

德州高中游擊大物艾默森（Grady Emerson）雖然尚未踏上職業舞台，卻早已擺脫不了與皇家明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）的比較。不過，這位2026年選秀榜眼熱門人選不但不排斥，反而樂於接受這樣的連結。

艾默森目前被普遍看好是2026年MLB選秀第2順位熱門人選，而惠特當年同樣以全美頂尖高中游擊手之姿，在2019年選秀會以榜眼身分被皇家挑中。兩人不僅都來自德州北部高中棒球圈，也都曾接受前大聯盟外野手葛里爾（Rusty Greer）指導。

值得一提的是，艾默森日前獲選2026年度「佳得樂全美年度最佳棒球員」，成為繼惠特後，再度獲得該獎項肯定的德州高中游擊手。

當時艾默森是在教練葛里爾、隊友與家人共同安排的驚喜活動中得知獲獎消息，甚至還收到前皇家世界大賽冠軍成員荷斯莫（Eric Hosmer）親自來電祝賀。

這項獎項向來被視為美國高中棒球最高榮譽之一，歷屆得主累積拿下4座大聯盟MVP、48次明星賽入選，以及32位大聯盟首輪選秀球員。除了惠特之外，紅人火球男格林（Hunter Greene）也是其中代表人物之一。

為了追隨偶像腳步，艾默森高中最後一年特別轉學至葛里爾執教的沃斯堡基督教學校，最終繳出驚人的成績單。

他本季打出5成32打擊率、6成48上壘率與1.013長打率，外帶7發全壘打與31次盜壘，帶領球隊一路闖進州冠軍戰，也讓自己穩坐本屆選秀最頂級高中野手之一的位置。

事實上，艾默森與惠特的關係相當密切。去年秋天球季開始前，艾默森曾與父親、葛里爾以及惠特共進午餐，進行長達1小時的交流。

「那次見面幾乎就是我不停發問。我問了他很多問題，包括高中時期的經歷、心態調整、如何面對外界期待等等。」

「我真的非常感激，因為不是每天都有機會坐下來和一位明星級游擊手聊天，而且他可能還是現在全世界最好的游擊手之一。」艾默森透露。

艾默森坦言，當初選擇轉學至沃斯堡基督教學校，很大一部分原因就是因為葛里爾與小惠特之間的關係。

「葛里爾常跟我分享惠特高中時期經歷過的事情，包括外界的批評、讚美，以及他是怎麼處理這些聲音的。」

艾默森近一步表示，「當你真正坐下來，親耳聽到惠特本人講述那些故事時，你就知道葛里爾說的一切都是真的。」

「老實說，我很想複製他走過的路。畢竟看看他現在的生涯發展，我想那應該算是相當成功吧。」艾默森笑著表示。

艾默森也強調，葛里爾並沒有要求自己完全變成另一個惠特，「葛里爾只是把惠特當成一個範本，不是要我做所有跟他一樣的事，也不是要我變成跟他完全相同的人。而是讓我知道，那些能讓自己比其他球員更好的細節到底在哪裡。」