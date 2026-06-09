MLB／兩隊11轟29分超狂煙火秀！釀酒人血戰4小時勝運動家

大聯盟睽違30年今日再度於拉斯維加斯舉辦例行賽，首戰就上演「史詩級全壘打」大戰。釀酒人與運動家全場合計狂敲39支安打、轟出11發全壘打並攻下29分，最終釀酒人歷經12局激戰，以15：14驚險擊敗運動家，在這場瘋狂對決中帶走勝利。

釀酒人首局便率先得分，喬里歐（Jackson Chourio）敲出安打後，包爾斯（Jake Bauers）適時安打送回第一分。不過運動家捕手蘭利斯（Shea Langeliers）隨即在下半局首球開轟，將比分追平。

2局下，運動家靠著吉洛夫（Zack Gelof）與威廉斯（Alika Williams）連續二壘安打攻下2分，取得2：1領先。這也是釀酒人先發左投哈里森（Kyle Harrison）本季前11場先發以來，首度單場失超過2分。

然而釀酒人3局上立刻反擊。喬里歐先以內野安打上壘，接著圖蘭（Brice Turang）轟出443英呎兩分砲，隨後馮恩（Andrew Vaughn）再補上一發420英呎陽春砲，幫助球隊反超為4：2。

沒想到3局下風雲變色。運動家前4名打者靠著2支安打、1次保送與1次野手選擇攻佔滿壘，接著孟西（Max Muncy）滾地球穿越游擊防區帶回2分，索德斯壯（Tyler Soderstrom）再轟出3分砲，兩人合力灌進5分。兩打席後吉洛夫再補上一發陽春砲，單局狂攻6分，將比數拉開至8：4。

哈里森最終僅投2.1局就被敲7支安打、失8分皆為責失，另有2次保送與4次三振，防禦率從原本的1.57暴增至2.56。

釀酒人並未放棄。5局上馮恩擊出帶有1分打點的長打，將比分追近至8：5。7局上包爾斯轟出一發457英呎超大號全壘打，將比數縮小至9：7。

9局上，釀酒人展開最後反撲。康崔拉斯（William Contreras）敲安上壘後，包爾斯獲得保送，馮恩隨後掃出左外野方向兩分打點二壘安打，將比分追成10：10平手，成功逼進延長賽。

10局上，釀酒人靠著看板球星葉力奇（Christian Yelich）安打與喬里歐高飛犧牲打攻下超前分。運動家選擇故意保送圖蘭後，康崔拉斯在0好3壞的情況下積極出棒，一棒轟出距離長達463英尺的超大號3分彈，幫助球隊取得14：10領先。

但比賽還沒結束。

10局下，釀酒人火球男「勝投怪盜」艾許比（Aaron Ashby）先連續解決兩名打者，眼看勝利就在眼前，卻遭到運動家反撲。蘭利斯擊出安打帶有1分打點，沒想到勇奪新人王的柯茲（Nick Kurtz）與代打上陣的海姆（Jonah Heim）接力「背靠背」炸裂，再，神奇追成14：14平手，再度把比賽拖進下一局。

11局雙方皆無功而返後，12局上葉力奇以突破僵局制站上二壘並盜上三壘。喬里歐遭三振後，圖蘭擊出二壘方向強勁滾地球，運動家二壘手麥尼爾（Jeff McNeil）選擇傳本壘卻出現暴傳，讓葉力奇頭部撲壘成功攻下超前分。

12局下，運動家將追平分推進至三壘且僅1出局，但釀酒人派屈克（Chad Patrick）連續三振蘭利斯與麥尼爾，中間雖故意保送柯茲，仍成功守住勝利，結束這場耗時4小時又14分鐘的艱苦大戰。

此役釀酒人全隊敲出18支安打，康崔拉斯3安猛打賞、3分砲外帶4分打點；馮恩4安猛打賞、1轟3打點；喬里歐3安並4度上壘；包爾斯則有2安、1轟與2分打點進帳。

運動家方面同樣火力驚人，全場敲出21支安打與7發全壘打，索德斯壯單場雙響砲，吉洛夫也有雙安雙打點與1轟演出。

最終釀酒人在這場堪稱本季最瘋狂的亂打戰中笑到最後，戰績提升至41勝23敗，持續穩居國聯中區龍頭。

釀酒人與運動家也將繼續在明天進行比賽，雙方分別推派加塞（Robert Gasser）與金恩（J.T. Ginn）掛帥先發。