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MLB／太空人教頭形容鄧愷威招牌球路 好像從打者眼前消失

中央社／ 洛杉磯8日專電
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

台灣好手鄧愷威站穩美國職棒太空人隊先發輪值，總教練艾斯帕達接受中央社專訪，形容他的頂級球路橫掃球「來到本壘時，好像消失一樣」。

艾斯帕達（Joe Espada）從2024年起執掌兵符，是休士頓太空人隊史第20位總教練。

他長期在太空人體系任職，過去擔任板凳教練期間，參與3度美聯封王、2022年世界大賽冠軍的強盛期，熟悉體系下投手養成優勢與求勝文化。

艾斯帕達帶兵造訪南加州的洛杉磯天使主場，今天在客隊休息區的總教練辦公室接受中央社一對一訪問，談到鄧愷威的個人特質，艾斯帕達用一個詞形容「韌性」（toughness）。

鄧愷威本季從牛棚出發，擔任後援投手，但太空人開季先發輪值出現多名傷兵，艾斯帕達形容，鄧愷威正是在球隊最需要的時候挺身而出，「這非常重要，他混合運用多種球路，把球數拉長到80、90球」。

他引述鄧愷威當時對他說：「Joe，我要站出來，我可以投先發輪值，我知道球隊需要我」。

艾斯帕達指出，最重要的一件事是，鄧愷威承擔責任，把球隊放在第一位，吸收球隊交給他的所有資訊，讓自己有能力面對分區裡一些很強的打線。

艾斯帕達說，鄧愷威另一個特質是心態開放，願意接受新的資訊。

他表示，太空人體系很擅長看見其他隊球員身上的潛力，特別是投手。當球隊把鄧愷威從舊金山巨人網羅過來之後，太空人體系運用各種方法，放大鄧愷威身上的潛力。

艾斯帕達說，鄧愷威一直很樂意接受新的資訊，「我們給他看影片、看數據，他都很願意接受」。

他說，太空人體系看到別隊一名很有天分的好球員時，會很積極地追求他；一旦他加入球隊，就運用科學化的訓練方式，能幫助他成為真正的好球員，鄧愷威就是這樣的例子。

艾斯帕達說，鄧愷威還有另一項特質與太空人球團文化很契合，那就是「他想贏」。他說太空人是一個把贏球放在第一位的組織，在鄧愷威身上，他看到這樣的態度，「從春訓開始他就非常努力，很想贏，這就是一名球員的價值，他現在正在拿出高水準的表現」。

鄧愷威用態度、成績贏得總教練信任，招牌武器「橫掃球」（Sweeper）的壓制力，更是大聯盟官方數據資料庫評比，在同樣使用這一款球種的投手當中排名第一。

艾斯帕達說，鄧愷威加入太空人之後，教練團針對他的出手點進行微調，要求他在不同球數的時候使用它，投出不同的進壘路徑，讓這顆球出手的時候看起來幾乎就像是快速球。

他形容這顆橫掃球厲害的地方是「當球進入好球帶附近時，對打者來說，好像在眼前消失一樣」。

他說，鄧愷威非常擅長讓球做出各種旋轉，很能掌握出手時的施力點；面對他的橫掃球，當打者決定揮棒的時候，一開始會以為是快速球，但一瞬間這顆球卻遠離棒子的甜蜜點，製造很多揮空。

艾斯帕達說，最讓打者頭痛的是，鄧愷威能投伸卡球、橫掃球，這兩種球路一開始的路徑很像，但最後球往不同的方向跑，非常難預測。

比賽之外，艾斯帕達看到鄧愷威很快融入球隊的一面。他笑說，最近才知道鄧愷威非常喜歡收集棒球卡，還把收藏拿給他看，「他的收藏非常棒」。

艾斯帕達說，鄧愷威個性很好，是一名好隊友，很有幽默感，「每天來到球場，他臉上總是帶著笑容，你可以跟他開玩笑，他也很享受和隊友互動」。

鄧愷威加入太空人雖然只有幾個月，艾斯帕達認為，他已經和球隊打成一片，「感覺他好像已經在這裡待了更久」。

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鄧愷威 太空人 中央社

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