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MLB／近23戰狂吞18敗！布萊格曼坦言拖累小熊戰績：我爛透了

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊格曼面對球隊近期戰績持續下滑，忍不住公開承認自己表現遠低於預期，甚至直言本季進攻表現「糟透了」。 美聯社。
布萊格曼面對球隊近期戰績持續下滑，忍不住公開承認自己表現遠低於預期，甚至直言本季進攻表現「糟透了」。 美聯社。

小熊休賽季重金簽下的明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），面對球隊近期戰績持續下滑，忍不住公開承認自己表現遠低於預期，甚至直言本季進攻表現「爛透了」，坦承若自己能打出應有水準，現在的戰績可能會好上許多。

事實上，小熊近期因傷兵問題頻傳，輪值戰力接連折損，外界普遍將戰績下滑歸咎於投手群傷病潮。包括日前因左腿後肌拉傷提前退場的泰隆（Jameson Taillon）、史提爾（Justin Steele）、柏伊德（Matthew Boyd）與霍頓（Cade Horton）都已陸續進入傷兵名單，讓小熊輪值深度面臨嚴重考驗。

然而隨著球隊近況持續低迷，布萊格曼坦言球隊戰績不佳不能全怪投手。「我獲得了很多得點圈打擊機會，但我沒有把握住，我必須做得更好。球隊找我來是希望我能幫助贏球，但我現在的表現並不好。我必須找出問題所在。」

「我一直都很糟糕。」布萊格曼毫不避諱地說道，「我必須打得更好，進攻端真的非常糟糕。我在這項運動裡失敗過很多次，也經歷過低潮。以前有過開季慢熱，也有過開季火燙的時候，但當你陷入低潮時，唯一的辦法就是正面面對它。」

現年32歲的布萊格曼去年休賽季以5年1.75億美元加盟小熊，被視為球隊衝擊季後賽的重要拼圖之一，但本季表現卻跌破外界眼鏡。

截至目前為止，布萊格曼本季出賽65場累積263打數，敲出64支安打、5發全壘打與19分打點，打擊率僅2成43、上壘率3成27與3成42長打率，三項數據皆可能寫下生涯新低，0.669OPS則創下生涯新低。其中最讓他無法接受的，是自己在得點圈的表現。

「問題就在於比賽中的執行力，我整季都沒有做到。」布萊格曼坦言。

布萊格曼強調，「尤其是在得點圈有人的時候，我真的糟透了。我必須更好。如果過去這段時間我能打出應有水準，我們大概能贏下大部分比賽。」

儘管如此，總教練康索（Craig Counsell）仍持續將柏格曼安排在中心打線，希望這位11年資歷的老將能盡快找回身手。

外界也認為，若小熊想繼續保有國聯中區競爭力，布萊格曼的反彈將是關鍵因素之一。

事實上，小熊本季進攻火力明顯下滑。自5月以來，小熊團隊僅攻下134分，在大聯盟排名第25；得點圈打擊率僅2成01，更高居全聯盟倒數第二。更令人擔憂的是，小熊本季在得點圈情況下已吞下172次三振，高居全大聯盟最多。

截至目前，小熊戰績34勝32敗，落後國聯中區龍頭釀酒人7.5場勝差。球隊近23場比賽吞下18敗，自5月以來更只拿下一個系列賽勝利。

上週面對巨人系列賽，小熊更是將進攻困境展露無遺。回顧當時，小熊兩度攻佔滿壘卻無功而返，前7局就留下9個殘壘。若非年輕外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在9局下兩出局時轟出追平全壘打，並最終在延長賽完成再見勝利，小熊恐怕又將吞下一場敗仗。

不僅如此，游擊手史旺森（Dansby Swanson）近期也陷入生涯最嚴重低潮之一，本季62場比賽打擊率僅1成80。康索甚至連續兩場未安排他先發，希望讓他進行心理與技術層面的調整。

2026世足賽倒數

MLB 布萊格曼

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