MLB／亞土維奇襲跑壘幫太空人贏球 明天交給鄧愷威拚連勝

太空人隊作客洛杉磯，今天對天使隊進行3連戰首戰，36歲老將亞土維（Jose Altuve）10局上發動奇襲，從三壘冒險衝向本壘得分，太空人終場以5：4獲勝，明天第2戰先發任務交給台灣投手鄧愷威。

太空人7勝投手艾里蓋提（Spencer Arrighetti）今天先發6局，被安打4支、保送4次，也投出7次三振，退場時3：3平手；桑托斯（Enyel De Los Santos）7局下接手投球，被奈托（Zach Neto）轟出陽春砲，太空人9局上靠沃克（Christian Walker）關鍵安打攻下追平分，兩隊4：4進入延長賽。

太空人10局上1出局攻占一、三壘，邁爾斯（Jake Meyers）揮出二壘方向高飛球被接殺，三壘上的亞土維大膽衝向本壘，出其不意的舉動讓天使守備有點慌亂，捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）接球失誤，讓太空人攻下致勝分。

太空人、天使明天分別推出鄧愷威、烏雷納（Walbert Urena）先發對決，這將是鄧愷威生涯3年首次先發對決天使，台灣時間上午9點38分開打。

鄧愷威3月29日在主場對天使中繼2.1局無失分，奪下轉戰太空人首勝，本季出賽19場（6場先發）合計47局投出44次三振，戰績3勝4敗3中繼、防禦率3.06。