MLB／費城人王牌再繳塞揚級壓制力！桑契斯7局10K封鎖藍鳥打線奪勝

費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）近期不斷刷新外界對他的期待。雖然日前對教士之戰結束連續50.2局無失分紀錄，但他今日面對藍鳥依舊展現塞揚等級壓制力，主投7局僅失2分、狂飆10次三振，率領球隊以5：2擊敗藍鳥，收下本季第8勝。

「你總是覺得桑契斯會把比賽掌控在軌道上。每次輪到他先發，你都會預期他至少投6、7局。如果他沒有做到，反而會讓人感到意外。」總教練馬丁利（Don Mattingly）賽前表示。

桑契斯今日依舊有效封鎖藍鳥打線，用107球主投7局，全場僅被敲4支安打、送出1次保送，並完成本季第4場雙位數三振先發，伸卡球均速95.7英里，最快來到97.3英里。

費城人打線也在前段給予充足火力支援，2局上，史托特（Bryson Stott）敲出二壘安打後，賈西亞（Adolis García）鎖定滑球轟出兩分砲，幫助球隊取得2：0領先。

3局上，費城人再度展現選球能力，靠著兩次保送與觸身球形成滿壘。接著波姆（Alec Bohm）與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接連敲出帶有打點安打，史托特再選到保送擠回1分，將比數拉開至5：0。

藍鳥則在3局下靠著史卓（Myles Straw）二壘安打展開攻勢，隨後利用兩個滾地球追回1分。

5局下，克萊門特（Ernie Clement）逮中一顆0好1壞速球，將球轟出左外野大牆外，將比數追成2：5。

真正考驗出現在6局下。皮南戈（Yohendrick Piñango）先以二壘安打上壘，隨後又因右外野手賈西亞（Adolis García）處理失誤攻上三壘，一度形成無人出局三壘有人的大好機會。

然而桑契斯展現王牌本色，接連三振「春天哥」史布林格（George Springer）、路克斯（Nathan Lukes）以及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。回到休息區時，他更激動握拳怒吼慶祝，展現強烈求勝意志。

事實上，球隊在上個系列賽面對白襪時，先發投手群合計失掉16分責失分，這場優質先發也成為費城人輪值的重要止血劑。

值得一提的是，桑契斯近7場的比賽都可以投至少7局，53局的投球送出多達63次三振且只有5保送，僅僅失掉3分，防禦率低到只有0.51，而他本季已累積93.1局，送出113K，8勝2敗防禦率1.54，。

費城人與藍鳥將在明天繼續交手，先後分別推派惠勒（Zack Wheeler）以及希斯（Dylan Cease）掛帥先發，希斯更要迎來自5月26日因左腿筋拉傷進入15天傷兵名單後的首度登板。