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MLB／水手內野戰力亮紅燈！大物新秀賽前緊急退場、克勞佛傷癒不如預期

聯合新聞網／ 綜合報導
水手今日宣布將克勞佛放入10天傷兵名單，艾默森也因背部緊繃臨時退場。在雙重打擊下，水手從3A拉上布利斯，並讓楊恩生涯首度擔任大聯盟先發游擊手。 法國新聞社
水手今日宣布將克勞佛放入10天傷兵名單，艾默森也因背部緊繃臨時退場。在雙重打擊下，水手從3A拉上布利斯，並讓楊恩生涯首度擔任大聯盟先發游擊手。 法國新聞社

水手今日正式宣布，將主力游擊手克勞佛（J.P. Crawford）放入10天傷兵名單，原先接替克勞佛守游擊的百大新秀第7艾默森（Colt Emerson），也在對金鶯系列賽首戰前因背部緊繃臨時退場。在雙重打擊下，水手從3A拉上內野手布利斯（Ryan Bliss）遞補戰力，並讓22歲內野手楊恩（Cole Young）生涯首度擔任大聯盟先發游擊手。

克勞佛是在上周六對戰老虎之戰遭到先發左投瓦德茲（Framber Valdez）一顆95.6英里伸卡球擊中右手，受傷後他已連續缺席對老虎系列賽最後兩場比賽。

現年31歲的克勞佛擔任水手開路先鋒，第一棒時上壘率高達3成96，對球隊打線影響不小。本季出賽55場，繳出2成28打擊率、10發全壘打與23分打點，0.765 OPS與126 wRC+也高於聯盟平均水準。其中10轟已是他生涯單季第三高的全壘打產量，展現不錯長打火力。

值得注意的是，水手總教練威爾森（Dan Wilson）透露，克勞佛的恢復速度比球隊原先預期還慢，因此決定讓他暫時休養。

「他目前狀況還可以，但恢復進度比我們想像中慢了一些，所以現階段把他放進傷兵名單是比較明智的做法。」威爾森表示。

威爾森進一步指出，「我們希望能盡快把他帶回來，但目前還是有相當程度的疼痛感存在。」

由於傷兵名單可回溯生效，克勞佛最快有機會在下周二球隊回到主場時復出，但球團目前仍無法確定具體時程。

「現在還很難說，不過我了解J.P.，他是個競爭心非常強的球員，一定會想盡辦法縮短復原時間。」威爾森補充道。

根據球隊規劃，克勞佛將隨隊參加接下來的客場之旅，持續接受治療與復健，希望能在最短時間內重返球場。

艾默森自升上大聯盟後表現亮眼，近3周出賽繳出2成42打擊率、4轟、5支二壘安打與1支三壘安打，15支安打中有10支為長打，OPS高達0.867。不過目前球團尚未公布他的受傷原因與缺陣時間。

頂替位置的布利斯，本季曾擠進水手開季26人名單，但僅出賽1場後就遭下放。期間他在3A塔科馬出賽51場，繳出2成04打擊率、1發全壘打與15分打點，如今再次獲得重返大聯盟的機會。

至於楊恩，他大聯盟生涯前143場僅守過2局游擊，但他在小聯盟期間曾有241場游擊出賽經驗，因此球隊仍選擇將重任交給他。

值得一提的是，楊恩近期狀態火燙，目前正處於10場連續安打期間。自克勞佛受傷後，他也接下第一棒重任，並連續出賽水手本季前67場比賽，成為球隊重要攻守核心。

然而，除了克勞佛與艾默森之外，水手目前還少了羅利（Cal Raleigh）以及內野手唐納文（Brendan Donovan）。所幸羅利已於日前展開小聯盟復健賽，最快有望在下個主場系列賽回歸。

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